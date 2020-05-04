TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

------------------------------------------------------------04-05 1100 Dış ticaret dengesi04/05 1000 İmalat PMI04/05 1000 TÜFE, ÜFE05/05 1430 Reel efektif döviz kuru08/05 1730 Hazine nakit dengesi11/05 1000 İşsizlik13/05 1000 Cari denge14/05 1000 Sanayi üretimi15/05 1100 Bütçe dengesi15/05.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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04-05   1100     Dış ticaret dengesi

04/05   1000     İmalat PMI

04/05   1000     TÜFE, ÜFE

05/05   1430     Reel efektif döviz kuru

08/05   1730     Hazine nakit dengesi

11/05   1000     İşsizlik

13/05   1000     Cari denge

14/05   1000     Sanayi üretimi

15/05   1100     Bütçe dengesi

15/05   1430 TCMB beklenti anketi

20/05   1000     Tüketici güven endeksi

20/05   1730     Merkezi yönetim borç stoku

21/05   1400     TCMB politika faizi

22/05   1000     Kapasite kullanım oranı

22/05   1000     Reel kesim güven endeksi

22/05   1100     Giriş çıkış yapanlar

28/05   1000     Ekonomik güven endeksi

29/05   1000     GSYH

29/05   1000     Dış ticaret dengesi

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DÜNYA    TSİ

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04/05   1055 Almanya imalat PMI

04/05   1100     Euro bölgesi imalat PMI

04/05   1700     ABD fabrika siparişleri

05/05   1530     ABD dış ticaret dengesi

05/05   1645     ABD Markit hizmetler PMI

06/05   0900     Almanya sanayi siparişleri

06/05   1055     Almanya hizmetler PMI

06/05   1100     Euro bölgesi hizmetler PMI

06/05   1200     Euro bölgesi perakende satışlar

06/05   1515     ABD ADP özel sektör istihdamı

07/05   1400     BOE politika faizi

07/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları

07/05   1530     ABD işgücü maliyeti

07/05   1530     ABD verimlilik

08/05   1530     ABD tarımdışı istihdam

08/05   1530     ABD işsizlik

08/05   1530     ABD ortalama saatlik ücretler

12/05   0900 İngiltere sanayi üretimi

12/05   0900     İngiltere GSYH, öncü

12/05   1530     ABD TÜFE

12/05   1530     ABD çekirdek TÜFE

13/05   1200     Euro bölgesi sanayi üretimi

13/05   1530     ABD ÜFE

13/05   1530     ABD çekirdek ÜFE

14/05   0900     Almanya TÜFE

14/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları

15/05   0900     Almanya GSYH, öncü

15/05   1200     Euro bölgesi GSYH, öncü

15/05   1530     ABD New York Fed imalat endeksi

15/05   1530     ABD perakende satışlar

15/05   1530     ABD çekirdek perakende satışlar

15/05   1615     ABD sanayi üretimi

15/05   1615     ABD kapasite kullanımı

15/05   1700     ABD Mich. tüketici güven endeksi

19/05   1200     Almanya ZEW eğilim endeksi

19/05   1530     ABD yeni konut inşaatları

19/05   1530     ABD inşaat ruhsatları

20/05   1200     Euro bölgesi TÜFE, nihai

21/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları

21/05   1530     ABD Philadelphia Fed endeksi

21/05   1645     ABD Markit imalat PMI, öncü

21/05   1700     ABD ikinci el konut satışları

22/05   1030     Almanya imalat PMI

22/05   1030     Almanya hizmetler PMI

22/05   1100     Euro bölgesi imalat PMI

22/05   1100     Euro bölgesi hizmetler PMI

25/05   0900     Almanya GSYH

25/05   1100     Almany Ifo endeksi

26/05   1700     ABD tüketici güven endeksi

26/05   1700     ABD yeni konut satışları

28/05   1500     Almanya TÜFE, öncü

28/05   1530     ABD dayanıklı mal siparişleri

28/05   1530     ABD GSYH

28/05   1530     ABD çekirdek GSYH

28/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları

28/05   1700     ABD bekleyen konut satışları

29/05   0900     Almanya perakende satışlar

29/05   1200     Euro bölgesi TÜFE öncü

29/05   1530     ABD kişisel gelirler

29/05   1530     ABD kişisel harcamalar

29/05   1530     ABD çekirdek PCE

29/05   1645     ABD Chicago PMI

29/05   1700     ABD Mich. tüketici güven endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 09:03 Kaynak: DHA


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