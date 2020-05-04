TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------04-05 1100 Dış ticaret dengesi04/05 1000 İmalat PMI04/05 1000 TÜFE, ÜFE05/05 1430 Reel efektif döviz kuru08/05 1730 Hazine nakit dengesi11/05 1000 İşsizlik13/05 1000 Cari denge14/05 1000 Sanayi üretimi15/05 1100 Bütçe dengesi15/05 1430 TCMB beklenti anketi20/05 1000 Tüketici güven endeksi20/05 1730 Merkezi yönetim borç stoku21/05 1400 TCMB politika faizi22/05 1000 Kapasite kullanım oranı22/05 1000 Reel kesim güven endeksi22/05 1100 Giriş çıkış yapanlar28/05 1000 Ekonomik güven endeksi29/05 1000 GSYH29/05 1000 Dış ticaret dengesi---------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ----------------------------------------------------------------04/05 1055 Almanya imalat PMI04/05 1100 Euro bölgesi imalat PMI04/05 1700 ABD fabrika siparişleri05/05 1530 ABD dış ticaret dengesi05/05 1645 ABD Markit hizmetler PMI06/05 0900 Almanya sanayi siparişleri06/05 1055 Almanya hizmetler PMI06/05 1100 Euro bölgesi hizmetler PMI06/05 1200 Euro bölgesi perakende satışlar06/05 1515 ABD ADP özel sektör istihdamı07/05 1400 BOE politika faizi07/05 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları07/05 1530 ABD işgücü maliyeti07/05 1530 ABD verimlilik08/05 1530 ABD tarımdışı istihdam08/05 1530 ABD işsizlik08/05 1530 ABD ortalama saatlik ücretler12/05 0900 İngiltere sanayi üretimi 12/05 0900 İngiltere GSYH, öncü12/05 1530 ABD TÜFE12/05 1530 ABD çekirdek TÜFE 13/05 1200 Euro bölgesi sanayi üretimi13/05 1530 ABD ÜFE13/05 1530 ABD çekirdek ÜFE14/05 0900 Almanya TÜFE14/05 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları15/05 0900 Almanya GSYH, öncü 15/05 1200 Euro bölgesi GSYH, öncü 15/05 1530 ABD New York Fed imalat endeksi15/05 1530 ABD perakende satışlar 15/05 1530 ABD çekirdek perakende satışlar15/05 1615 ABD sanayi üretimi 15/05 1615 ABD kapasite kullanımı 15/05 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi19/05 1200 Almanya ZEW eğilim endeksi 19/05 1530 ABD yeni konut inşaatları 19/05 1530 ABD inşaat ruhsatları 20/05 1200 Euro bölgesi TÜFE, nihai 21/05 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 21/05 1530 ABD Philadelphia Fed endeksi 21/05 1645 ABD Markit imalat PMI, öncü 21/05 1700 ABD ikinci el konut satışları 22/05 1030 Almanya imalat PMI22/05 1030 Almanya hizmetler PMI22/05 1100 Euro bölgesi imalat PMI22/05 1100 Euro bölgesi hizmetler PMI25/05 0900 Almanya GSYH 25/05 1100 Almany Ifo endeksi 26/05 1700 ABD tüketici güven endeksi26/05 1700 ABD yeni konut satışları 28/05 1500 Almanya TÜFE, öncü 28/05 1530 ABD dayanıklı mal siparişleri28/05 1530 ABD GSYH 28/05 1530 ABD çekirdek GSYH 28/05 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları28/05 1700 ABD bekleyen konut satışları 29/05 0900 Almanya perakende satışlar 29/05 1200 Euro bölgesi TÜFE öncü29/05 1530 ABD kişisel gelirler 29/05 1530 ABD kişisel harcamalar29/05 1530 ABD çekirdek PCE 29/05 1645 ABD Chicago PMI
29/05 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi