TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------15/06 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi15/06 10: 00 Konut Satış İstatistikleri15/06 10: 00 Açık İş İdari Kayıtları15/06 10: 00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri15/06 11: 00 Bütçe dengesi16-06 10: 00 Sinema ve...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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15/06     10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

15/06     10: 00     Konut Satış İstatistikleri

15/06     10: 00     Açık İş İdari Kayıtları

15/06     10: 00     Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

15/06     11: 00     Bütçe dengesi

16-06     10: 00     Sinema ve Tiyatro İstatistikleri

16-06     14: 30     Konut Fiyat Endeksi

19/06     14: 30 TCMB beklenti anketi

22/06     10: 00     Tüketici güven endeksi

22/06     11: 00     Giriş çıkış yapanlar

22/06     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/06     10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/06     10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/06     14: 00     TCMB politika faizi

29/06     10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/06     10: 00     Dış ticaret dengesi

30/06     11: 00     Brüt dış borç stoku

30/06     11: 00     Net dış borç stoku

30/06     11: 00     Kamu net borç stoku

30/06     11: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku

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DÜNYA      TSİ

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15/06     15: 30     ABD New York Fed imalat endeksi

16/06     09: 00 Almanya TÜFE

16/06     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi

16/06     15: 30     ABD perakende satışlar

16/06     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar

16/01     15: 30     ABD sanayi üretimi

16/06     15: 30     ABD kapasite kullanımı

17/06     11: 30 İngiltere GSYH

17/06     12: 00     Euro bölgesi TÜFE

17/06     15: 30     ABD yeni konut inşaatları

17/06     15: 30     ABD inşaat ruhsatları

18/06     14: 00     BOE politika faizi

18/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

18/06     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi

19/06     11: 30     İngiltere perakende satışlar

22/06     17: 00     ABD ikinci el konut satışları

23/06     10: 30     Almanya imalat PMI

23/06     10: 30     Almanya hizmetler PMI

23/06     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI

23/06     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI

23/06     16: 45     ABD Markit imalat PMI

23/06     17: 00     ABD yeni konut satışları

24/06     11: 00     Almanya Ifo endeksi

25/06     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri

25/06     15: 30     ABD GSYH

25/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

26/06     15: 30     ABD kişisel gelirler

26/06     15: 30     ABD kişisel harcamalar

26/06     15: 30     ABD çekirdek PCE

26/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

29/06     15: 00     Almanya TÜFE

29/06     15: 00     ABD bekleyen konut satışları

30/06     11: 30     İngiltere GSYH

30/06     16: 45     ABD Chicago PMI

30/06     17: 00     ABD tüketici güven endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

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