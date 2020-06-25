TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak

50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi