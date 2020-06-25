TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------25/06 10: 00 Katı yakıtlar25/06 14: 00 TCMB politika faizi29/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/06 10: 00 Dış ticaret dengesi30/06 11: 00 Brüt dış borç stoku30/06 11: 00 Net dış borç stoku30/06 11: 00 Kamu net borç stoku30/06 11: 00.

TÜRKİYE

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Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
25/06     10: 00     Katı yakıtlar

25/06     14: 00 TCMB politika faizi

29/06     10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/06     10: 00     Dış ticaret dengesi

30/06     11: 00     Brüt dış borç stoku

30/06     11: 00     Net dış borç stoku

30/06     11: 00     Kamu net borç stoku

30/06     11: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku

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DÜNYA      TSİ

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25/06     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri

25/06     15: 30     ABD GSYH

25/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

26/06     15: 30     ABD kişisel gelirler

26/06     15: 30     ABD kişisel harcamalar

26/06     15: 30     ABD çekirdek PCE

26/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

29/06     15: 00 Almanya TÜFE

29/06     15: 00     ABD bekleyen konut satışları

30/06     11: 30 İngiltere GSYH

30/06     16: 45     ABD Chicago PMI

30/06     17: 00     ABD tüketici güven endeksi


TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 11:48 İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 11:00 Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:55 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor 10:50 Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor 09:40 Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
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15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
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