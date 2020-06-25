TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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25/06 10: 00 Katı yakıtlar
25/06 14: 00 TCMB
politika faizi
29/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/06 10: 00 Dış ticaret dengesi
30/06 11: 00 Brüt dış borç stoku
30/06 11: 00 Net dış borç stoku
30/06 11: 00 Kamu net borç stoku
30/06 11: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku
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DÜNYA TSİ
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25/06 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri
25/06 15: 30 ABD GSYH
25/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
26/06 15: 30 ABD kişisel gelirler
26/06 15: 30 ABD kişisel harcamalar
26/06 15: 30 ABD çekirdek PCE
26/06 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
29/06 15: 00 Almanya
TÜFE
29/06 15: 00 ABD bekleyen konut satışları
30/06 11: 30 İngiltere
GSYH
30/06 16: 45 ABD Chicago PMI
30/06 17: 00 ABD tüketici güven endeksi