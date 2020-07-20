TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------20/07 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar20/07 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi23/07 14: 00 TCMB politika faizi27/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı27/07 10:

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
20/07     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar

20/07     10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi

20/07     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/07     10: 00     Tüketici güven endeksi

23/07     14: 00 TCMB politika faizi

27/07     10: 00     Kapasite kullanım oranı

27/07     10: 00     Reel kesim güven endeksi

29/07     10: 00     Dış ticaret dengesi

29/07     11: 00     Giriş çıkış yapanlar

30/07     10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/07     10: 00     Turizm gelirleri

--------------------------------------------------------------

DÜNYA      TSİ

--------------------------------------------------------------

22/07     17: 00     ABD ikinci el konut satışları

23/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

23/07     16: 00 Güney Afrika politika faizi

24/07     09: 00 İngiltere perakende satışlar

24/07     10: 30 Almanya imalat PMI

24/07     10: 30     Almanya hizmetler PMI

24/07     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI

24/07     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI

24/07     16: 45     ABD Markit imalat PMI

24/07     17: 00     ABD yeni konut satışları

27/07     11: 00     Almanya Ifo endeksi

27/07     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri

28/07     17: 00     ABD tüketici güven endeksi

29/07     17: 00     ABD bekleyen konut satışları

29/07     21: 00 Fed politika faizi

30/07     09: 00     Almanya GSYH, öncü

30/07     10: 55     Almanya işsizlik

30/07     12: 00     Euro bölgesi işsizlik

30/07     15: 00     Almanya TÜFE, öncü

30/07     15: 30     ABD GSYH, öncü

30/07     15: 30     ABD çekirdek GSYH

30/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

31/07     09: 00     Almanya perakende satışlar

31/07     12: 00     Euro bölgesi TÜFE, öncü

31/07     13: 30 Rusya politika faizi

31/07     15: 30     ABD kişisel harcamalar

31/07     15: 30     ABD kişisel gelirler

31/07     15: 30     ABD çekirdek PCE

31/07     16: 45     ABD Chicago PMI

31/07     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi


TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:01 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:05 Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:27 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:13 110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
15:01
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
13:38
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
13:27
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
13:15
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
13:05
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
12:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 15:20:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]