TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------
22/07 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/07 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 23/07 16: 00 Güney Afrika politika faizi 24/07 09: 00 İngiltere perakende satışlar24/07 10: 30 Almanya imalat PMI 24/07 10: 30 Almanya hizmetler PMI 24/07 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI 24/07 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI 24/07 16: 45 ABD Markit imalat PMI 24/07 17: 00 ABD yeni konut satışları27/07 11: 00 Almanya Ifo endeksi 27/07 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri28/07 17: 00 ABD tüketici güven endeksi 29/07 17: 00 ABD bekleyen konut satışları 29/07 21: 00 Fed politika faizi30/07 09: 00 Almanya GSYH, öncü30/07 10: 55 Almanya işsizlik 30/07 12: 00 Euro bölgesi işsizlik30/07 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/07 15: 30 ABD GSYH, öncü 30/07 15: 30 ABD çekirdek GSYH30/07 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları31/07 09: 00 Almanya perakende satışlar 31/07 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü 31/07 13: 30 Rusya politika faizi 31/07 15: 30 ABD kişisel harcamalar 31/07 15: 30 ABD kişisel gelirler 31/07 15: 30 ABD çekirdek PCE31/07 16: 45 ABD Chicago PMI
31/07 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi