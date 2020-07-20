TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı

Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten

Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı

İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek

Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek