TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/07 10: 00 İletişim hizmetleri istatistikleri30/07 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim istatistikleri--------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------
30/07 09: 00 Almanya GSYH, öncü30/07 10: 55 Almanya işsizlik 30/07 12: 00 Euro bölgesi işsizlik30/07 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/07 15: 30 ABD GSYH, öncü 30/07 15: 30 ABD çekirdek GSYH30/07 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları31/07 09: 00 Almanya perakende satışlar 31/07 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü 31/07 13: 30 Rusya politika faizi 31/07 15: 30 ABD kişisel harcamalar 31/07 15: 30 ABD kişisel gelirler 31/07 15: 30 ABD çekirdek PCE31/07 16: 45 ABD Chicago PMI
31/07 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi