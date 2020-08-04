TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------04/08 10: 00 İmalat PMI04/08 10: 00 TÜFE, ÜFE04/08 11: 00 Dış ticaret dengesi05/08 14: 30 Reel efektif döviz kuru10/08 10: 00 İşsizlik10/08 17: 30 Hazine nakit dengesi14/08 10: 00 Cari denge14/08 10: 00 Sanayi üretimi14/08 14: 30 TCMB beklenti anketi17/08 11: 00 Bütçe dengesi 20/08 14: 00 TCMB politika faizi20/08 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/08 10: 00 Tüketici güven endeksi24/08 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/08 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/08 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/08 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/08 10: 00 GSYH31/08 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------04/08 17: 00 ABD fabrika siparişleri05/08 10: 55 Almanya hizmetler PMI05/08 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI05/08 12: 00 Euro bölgesi perakende satışlar 05/08 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı 05/08 15: 30 ABD dış ticaret 05/08 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI05/08 17: 00 ABD ISM hizmetler endeksi06/08 09: 00 Almanya sanayi siparişleri06/08 09: 00 BOE politika faizi 06/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları07/08 09: 00 Almanya sanayi üretimi 07/08 15: 30 ABD tarımdışı istihdam 07/08 15: 30 ABD işsizlik 07/08 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler11/08 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi 11/08 15: 30 ABD ÜFE 11/08 15: 30 ABD çekirdek ÜFE 12/08 09: 00 İngiltere sanayi üretimi12/08 11: 30 İngiltere GSYH öncü 12/08 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi12/08 15: 30 ABD TÜFE 12/08 15: 30 ABD çekirdek TÜFE13/08 09: 00 Almanya TÜFE nihai
13/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları