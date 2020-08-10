TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------10/08 10: 00 İşsizlik10/08 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi10/08 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi10/08 11: 00 Konaklama istatistikleri (Yerel yönetim belgeli)10/08 11: 00 Konaklama istatistikleri (Turizm işletme belgeli)10/08 11: 00 Tesis istatistikleri10/08 17: 30 Hazine nakit dengesi12/08 10: 00 İnşaat maliyet endeksi13/08 10: 00 Dış ticaret endeksleri14/08 10: 00 Cari denge14/08 10: 00 Sanayi üretimi14/08 10: 00 Ciro endeksleri14/08 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi14/08 10: 00 Kayıtlı İşsiz istatistikleri14/08 10: 00 İletişim hizmetleri istatistikleri14/08 10: 00 Perakende satış endeksleri14/08 14: 30 TCMB beklenti anketi17/08 11: 00 Bütçe dengesi 20/08 14: 00 TCMB politika faizi20/08 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/08 10: 00 Tüketici güven endeksi24/08 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/08 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/08 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/08 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/08 10: 00 GSYH31/08 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------06/08 09: 00 Almanya sanayi siparişleri06/08 09: 00 BOE politika faizi 06/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları07/08 09: 00 Almanya sanayi üretimi 07/08 15: 30 ABD tarımdışı istihdam 07/08 15: 30 ABD işsizlik 07/08 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler11/08 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi 11/08 15: 30 ABD ÜFE 11/08 15: 30 ABD çekirdek ÜFE 12/08 09: 00 İngiltere sanayi üretimi12/08 11: 30 İngiltere GSYH öncü 12/08 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi12/08 15: 30 ABD TÜFE 12/08 15: 30 ABD çekirdek TÜFE13/08 09: 00 Almanya TÜFE nihai 13/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları14/08 12: 00 Euro bölgesi GSYH14/08 15: 30 ABD işgücü maliyeti14/08 15: 30 ABD verimlilik14/08 15: 30 ABD perakende satışlar14/08 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar14/08 16: 15 ABD sanayi üretimi14/08 16: 15 ABD kapasite kullanımı14/08 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi17/08 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi18/08 15: 30 ABD yeni konut inşaatları 18/08 15: 30 ABD inşaat ruhsatları 19/08 11: 30 İngiltere TÜFE19/08 12: 00 Euro bölgesi TÜFE nihai20/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları20/08 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi21/08 10: 30 Almanya imalat PMI21/08 10: 30 Almanya hizmetler PMI21/08 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI21/08 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI21/08 11: 30 İngiltere perakende satışlar21/08 16: 45 ABD imalat PMI21/08 17: 00 ABD ikinci el konut satışları25/08 09: 00 Almanya GSYH25/08 11: 00 Almanya Ifo endeksi25/08 17: 00 ABD tüketici güven endeksi25/08 17: 00 ABD yeni konut satışları26/08 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/08 15: 30 ABD GSYH27/08 15: 30 ABD çekirdek GSYH27/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları28/08 15: 30 ABD kişisel gelirler28/08 15: 30 ABD kişisel harcamalar28/08 15: 30 ABD çekirdek PCE28/08 16: 45 ABD Chicago PMI28/08 17: 00 ABD Mich tüketici güven endeksi
31/08 15: 00 Almanya TÜFE