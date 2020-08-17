TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------17/08 10: 00 Konut satış istatistikleri17/08 10: 00 Yapı izin istatistikleri17/08 11: 00 Bütçe dengesi 20/08 14: 00 TCMB politika faizi20/08 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/08 10: 00 Tüketici güven endeksi24/08 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------- 17/08 10: 00 Konut satış istatistikleri17/08 10: 00 Yapı izin istatistikleri17/08 11: 00 Bütçe dengesi 20/08 14: 00 17/08 10: 00 Konut satış istatistikleri17/08 10: 00 Yapı izin istatistikleri17/08 11: 00 Bütçe dengesi 20/08 14: 00 TCMB politika faizi20/08 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/08 10: 00 Tüketici güven endeksi24/08 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/08 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/08 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/08 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/08 10: 00 GSYH31/08 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------17/08 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi18/08 15: 30 ABD yeni konut inşaatları 18/08 15: 30 ABD inşaat ruhsatları 19/08 11: 30 İngiltere TÜFE19/08 12: 00 Euro bölgesi TÜFE nihai20/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları20/08 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi21/08 10: 30 Almanya imalat PMI21/08 10: 30 Almanya hizmetler PMI21/08 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI21/08 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI21/08 11: 30 İngiltere perakende satışlar21/08 16: 45 ABD imalat PMI21/08 17: 00 ABD ikinci el konut satışları25/08 09: 00 Almanya GSYH25/08 11: 00 Almanya Ifo endeksi25/08 17: 00 ABD tüketici güven endeksi25/08 17: 00 ABD yeni konut satışları26/08 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/08 15: 30 ABD GSYH27/08 15: 30 ABD çekirdek GSYH27/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları28/08 15: 30 ABD kişisel gelirler28/08 15: 30 ABD kişisel harcamalar28/08 15: 30 ABD çekirdek PCE28/08 16: 45 ABD Chicago PMI28/08 17: 00 ABD Mich tüketici güven endeksi 31/08 15: 00 Almanya TÜFE



Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:07

Kaynak: DHA

Son Dakika

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı yeniden gündemine aldı

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı

İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı

Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti

Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu

Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti

Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var