TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------24/08 10: 00 Katı Yakıtlar24/08 11: 00 Giriş-çıkış yapanlar24/08 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi25/08 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/08 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/08 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/08 10: 00 GSYH31/08 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------25/08 09: 00 Almanya GSYH25/08 11: 00 Almanya Ifo endeksi25/08 17: 00 ABD tüketici güven endeksi25/08 17: 00 ABD yeni konut satışları26/08 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/08 15: 30 ABD GSYH27/08 15: 30 ABD çekirdek GSYH27/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları28/08 15: 30 ABD kişisel gelirler28/08 15: 30 ABD kişisel harcamalar28/08 15: 30 ABD çekirdek PCE28/08 16: 45 ABD Chicago PMI28/08 17: 00 ABD Mich tüketici güven endeksi
31/08 15: 00 Almanya TÜFE