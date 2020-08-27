TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------27/08 10: 00 Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri28/08 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/08 10: 00 Motorlu kara taşıtları28/08 10: 00 Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı28/08 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi31/08 10: 00 GSYH31/08 10: 00 Dış ticaret dengesi31/08 10: 00 Hizmet üretici fiyatları31/08 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------26/08 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/08 15: 30 ABD GSYH27/08 15: 30 ABD çekirdek GSYH27/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları28/08 15: 30 ABD kişisel gelirler28/08 15: 30 ABD kişisel harcamalar28/08 15: 30 ABD çekirdek PCE28/08 16: 45 ABD Chicago PMI28/08 17: 00 ABD Mich tüketici güven endeksi
31/08 15: 00 Almanya TÜFE