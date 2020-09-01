TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------01/09 10: 00 İmalat PMI01/09 12: 00 İTO perakende fiyatlar01-09 11: 00 Dış ticaret dengesi03/09 10: 00 TÜFE &ÜFE04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/09 17: 30 Hazine nakit dengesi10/09 10: 00 İşsizlik11/09 10: 00 Cari denge14/09 10: 00 Sanayi üretimi15/09 10: 00 Bütçe dengesi18/09 14: 30 TCMB beklenti anketi21/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/09 10: 00 Tüketici güven endeksi24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/09 14: 00 TCMB politika faizi25/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar29/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------01/09 1055 Almanya imalat PMI01/09 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI01/09 12: 00 Euro bölgesi TÜFE01/09 12: 00 Euro bölgesi işsizlik01/09 16: 45 ABD Markit imalat PMI01/09 17: 00 ABD ISM imalat endeksi02/09 09: 00 Almanya perakende satışlar02/09 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı02/09 17: 00 ABD fabrika siparişleri03/09 10: 55 ABD hizmetler PMI03/09 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI03/09 12: 00 Euro bölgesi perakende satışlar03/09 15: 30 ABD dış ticaret03/09 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları03/09 15: 30 ABD işgücü maliyeti03/09 15: 30 ABD verimlilik03/09 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI
03/09 17: 00 ABD ISM hizmetler endeksi
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:00 - Kaynak: DHA
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