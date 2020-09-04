TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/09 17: 30 Hazine nakit dengesi10/09 10: 00 İşsizlik11/09 10: 00 Cari denge14/09 10: 00 Sanayi üretimi15/09 10: 00 Bütçe dengesi18/09 14: 30 TCMB beklenti anketi21/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/09 10: 00 Tüketici güven endeksi24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/09 14: 00 TCMB politika faizi25/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar29/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------04/09 09: 00 Almanya sanayi siparişleri Temmuz04/09 15: 30 ABD tarım dışı istihdam Ağustos04/09 15: 30 ABD işsizlik Ağustos04/09 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler Ağustos07/09 09: 00 Almanya sanayi üretimi Temmuz08/09 12: 00 Euro bölgesi GSYH revize Q210/09 14: 45 ECB politika faizi Eylül10/09 14: 45 ECB mevduat faizi Eylül10/09 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 31 Ağustos10/09 15: 30 ABD ÜFE Ağustos10/09 15: 30 ABD çekirdek ÜFE Ağustos
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 08:57 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi