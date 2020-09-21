TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------21/09 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi21/09 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi21/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/09 10: 00 Tüketici güven endeksi24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/09 14: 00 TCMB politika faizi25/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar29/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------22/09 17: 00 ABD ikinci el konut satışları 23/09 10: 30 Almanya imalat PMI, öncü23/09 10: 30 Almanya hizmetler PMI,öncü23/09 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI,öncü23/09 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü23/09 16: 45 ABD imalat PMI, öncü 24/09 11: 00 Almanya Ifo endeksi 24/09 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları24/09 17: 00 ABD yeni konut satışları 25/09 15: 30 ABD dayanıklı maaş siparişleri29/09 17: 00 ABD tüketici güven endeksi29/09 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/09 09: 00 Birleşik Krallık GSYH30/09 09: 00 Almanya perakende satışlar 30/09 11: 55 Almanya işsizlik 30/09 12: 00 Birleşik Krallık TÜFE öncü 30/09 15: 30 ABD GSYH nihai30/09 15: 30 ABD çekirdek GSYH30/09 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı30/09 16: 45 ABC Chicago PMI
30/09 17: 00 ABD bekleyen konut satışları
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:00 - Kaynak: DHA
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