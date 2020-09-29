TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------29/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/09 10: 00 Motorlu kara taşıtları30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi01/10 10: 00 İmalat PMI01/10 12: 00 İTO perakende fiyatlar05/10 10: 00 TÜFE & ÜFE06/10 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/10 17: 30 Hazine.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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29/09     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/09     10: 00     Motorlu kara taşıtları30/09     10: 00     Dış ticaret dengesi01/10     10: 00     İmalat PMI01/10     12: 00     İTO perakende fiyatlar05/10     10: 00     TÜFE & ÜFE06/10     14: 30     Reel efektif döviz kuru07/10     17: 30     Hazine nakit dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------29/09     17: 00     ABD tüketici güven endeksi29/09     15: 00 Almanya TÜFE, öncü    30/09     09: 00 Birleşik Krallık GSYH30/09     09: 00     Almanya perakende satışlar 30/09     11: 55     Almanya işsizlik    30/09     12: 00     Birleşik Krallık TÜFE öncü    30/09     15: 30     ABD GSYH nihai30/09     15: 30     ABD çekirdek GSYH30/09     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı30/09     16: 45     ABC Chicago PMI

30/09     17: 00     ABD bekleyen konut satışları


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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

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