TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------29/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/09 10: 00 Motorlu kara taşıtları30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi01/10 10: 00 İmalat PMI01/10 12: 00 İTO perakende fiyatlar05/10 10: 00 TÜFE & ÜFE06/10 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/10 17: 30 Hazine nakit dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------29/09 17: 00 ABD tüketici güven endeksi29/09 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/09 09: 00 Birleşik Krallık GSYH30/09 09: 00 Almanya perakende satışlar 30/09 11: 55 Almanya işsizlik 30/09 12: 00 Birleşik Krallık TÜFE öncü 30/09 15: 30 ABD GSYH nihai30/09 15: 30 ABD çekirdek GSYH30/09 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı30/09 16: 45 ABC Chicago PMI
30/09 17: 00 ABD bekleyen konut satışları
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi