TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

09.10.2020 09:09
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

-------------------------------------------------------09/10 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi09/10 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi09/10 10: 00 Dış ticaret endeksleri09/10 10: 30 Trafik istatistik bülteni09/10 11: 00 Konaklama istatistikleri (Yerel)09/10 11: 00 Konaklama istatistikleri.

TÜRKİYE

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09/10     10: 00     Kümes hayvancılığı üretimi09/10     10: 00     Süt ve süt ürünleri üretimi09/10     10: 00     Dış ticaret endeksleri09/10     10: 30     Trafik istatistik bülteni09/10     11: 00     Konaklama istatistikleri (Yerel)09/10     11: 00     Konaklama istatistikleri (Turizm)09/10     11: 00     Tesis istatistikleri12/10     10: 00     Ödemeler dengesi12/10     10: 00     İşsizlik13/10     10: 00     Sanayi üretimi13/10     10: 00     Perakende satış endeksleri13/10     10: 00     Ciro endeksleri15/10     11: 00     Bütçe dengesi16/10     14: 30 TCMB beklenti anketi20/10     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/10     10: 00     Tüketici güven endeksi22/10     10: 00     TCMB politika faizi26/10     10: 00     Kapasite kullanım oranı26/10     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/10     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/10     10: 00     Turizm gelirleri30/10     10: 00     Dış ticaret dengesi30/10     11: 00     Giriş çıkış yapanlar   -----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------09/10     09: 00 İngiltere sanayi üretimi13/10     09: 00 Almanya TÜFE13/10     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi13/10     15: 30     ABD TÜFE13/10     15: 30     ABD çekirdek TÜFE14/10     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi14/10     15: 30     ABD ÜFE14/10     15: 30     ABD çekirdek ÜFE15/10     15: 30     ABD New York Fed imalat endeksi15/10     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları15/10     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeks16/10     12: 00     Euro bölgesi TÜFE16/10     15: 30     ABD perakende satışlar16/10     15: 30     ABD çekirkdek perakende satışlar16/10     16: 15     ABD sanayi üretimi16/10     16: 15     ABD kapasite kullanımı16/10     17: 00     ABD Michigan tüketici güven endeksi20/10     15: 30     ABD yeni konut inşaatları20/10     15: 30     ABD inşaat ruhsatları21/10     09: 00     İngiltere TÜFE22/10     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları22/10     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/10     09: 00     İngiltere perakende satışlar23/10     10: 30     Almanya imalat PMI23/10     10: 30     Almanya hizmetler PMI23/10     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/10     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/10     16: 45     ABD Markit imalat PMI23/10     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI26/10     11: 00     Almanya Ifo endeksi26/10     16: 00     ABD yeni konut satışları27/10     14: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/10     16: 00     ABD tüketici güven endeksi29/10     10: 55     Almanya işssizlik29/10     15: 30     ABD GSYH29/10     15: 30     ABD çekirdek GSYH29/10     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları29/10     15: 45     ECB politika faizi29/10     15: 45     ECB mevduat faizi29/10     16: 00     Almanya TÜFE29/10     17: 00     ABD bekleyen konut satışları30/10     10: 00     Almanya GSYH30/10     10: 00     Almanya perakende satışlar30/10     13: 00     Euro bölgesi TÜFE30/10     13: 00     Euro bölgesi GSYH30/10     13: 00     Euro bölgesi işsizlik30/10     15: 30     ABD kişisel gelirler30/10     15: 30     ABD kişisel harcamalar30/10     15: 30     ABD çekirdek PCE30/10     16: 45     ABD Chicago PMI

30/10     17: 00     ABD Michigan tüketici güven endeksi


Kümes Hayvancılığı, Dış Ticaret, İşsizlik, yerel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

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