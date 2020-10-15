TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------15/10 10: 00 Konut satış istatistikleri15/10 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu15/10 11: 00 Bütçe dengesi16/10 14: 30 TCMB beklenti anketi20/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/10 10: 00 Tüketici güven endeksi22/10 10: 00 TCMB politika faizi26/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/10 10: 00 Turizm gelirleri30/10 10: 00 Dış ticaret dengesi30/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------14/10 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi14/10 15: 30 ABD ÜFE14/10 15: 30 ABD çekirdek ÜFE15/10 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi15/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları15/10 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeks16/10 12: 00 Euro bölgesi TÜFE16/10 15: 30 ABD perakende satışlar16/10 15: 30 ABD çekirkdek perakende satışlar16/10 16: 15 ABD sanayi üretimi16/10 16: 15 ABD kapasite kullanımı16/10 17: 00 ABD Michigan tüketici güven endeksi20/10 15: 30 ABD yeni konut inşaatları20/10 15: 30 ABD inşaat ruhsatları21/10 09: 00 İngiltere TÜFE22/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları22/10 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/10 09: 00 İngiltere perakende satışlar23/10 10: 30 Almanya imalat PMI23/10 10: 30 Almanya hizmetler PMI23/10 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/10 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/10 16: 45 ABD Markit imalat PMI23/10 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI26/10 11: 00 Almanya Ifo endeksi26/10 16: 00 ABD yeni konut satışları27/10 14: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/10 16: 00 ABD tüketici güven endeksi29/10 10: 55 Almanya işssizlik29/10 15: 30 ABD GSYH29/10 15: 30 ABD çekirdek GSYH29/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları29/10 15: 45 ECB politika faizi29/10 15: 45 ECB mevduat faizi29/10 16: 00 Almanya TÜFE29/10 17: 00 ABD bekleyen konut satışları30/10 10: 00 Almanya GSYH30/10 10: 00 Almanya perakende satışlar30/10 13: 00 Euro bölgesi TÜFE30/10 13: 00 Euro bölgesi GSYH30/10 13: 00 Euro bölgesi işsizlik30/10 15: 30 ABD kişisel gelirler30/10 15: 30 ABD kişisel harcamalar30/10 15: 30 ABD çekirdek PCE30/10 16: 45 ABD Chicago PMI
30/10 17: 00 ABD Michigan tüketici güven endeksi
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi