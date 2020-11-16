TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti

Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü

Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi