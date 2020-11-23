TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak

Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası