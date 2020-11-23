TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------23/11 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi23/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar23/11 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi24/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 GSYH30/11 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------23/11 11: 30 Almanya imalat PMI23/11 11: 30 Almanya hizmetler PMI23/11 12: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/11 12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/11 17: 45 ABD Markit imalat PMI 23/11 17: 45 ABD Markit hizmetler PMI24/11 10: 00 Almanya GSYH 24/11 12: 00 Almanya Ifo endeksi 24/11 18: 00 ABD tüketici güven endeksi25/11 16: 30 ABD kişisel gelirler25/11 16: 30 ABD kişisel harcamalar 25/11 16: 30 ABD çekirdek PCE 25/11 16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri25/11 16: 30 ABD GSYH 25/11 16: 30 ABD çekirdek GSYH25/11 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları25/11 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi 25/11 18: 00 ABD yeni konut satışları30/11 16: 00 Almanya TÜFE 30/11 17: 45 ABD Chicago PMI
30/11 18: 00 ABD bekleyen konut satışları
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi