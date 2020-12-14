TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti