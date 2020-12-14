TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------14/12 10: 00 Sanayi üretimi14/12 10: 00 Ciro endeksleri14/12 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/12 10: 00 Perakende satış endeksleri14/12 10: 00 Devlet hesapları14/12 10: 00 Kayıtlı işsiz İstatistikleri14/12 10: 00 Açık iş İdari kayıtları15/12 10: 00 Konut satış istatistikleri15/12 11: 00 Bütçe dengesi16/12 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu16/12 14: 30 Konut fiyat endeksi17/12 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar18/12 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu18/12 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler18/12 14: 30 TCMB beklenti anketi21/12 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi21/12 10: 00 Tüketici güven endeksi21/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/12 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi24/12 14: 00 TCMB politika faizi24/12 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi25/12 10: 00 İmalat sanayi kapasite kullanım oranı25/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/12 10: 00 Sektörel güven endeksleri25/12 10: 00 Katı yakıtlar25/12 11: 00 Giriş-çıkış yapanlar28/12 10: 00 Bitkisel üretim istatistikleri29/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/12 10: 00 Motorlu kara taşıtları30/12 15: 00 Asit yağmuru istatistikleri30/12 17: 00 Hububat Alım Fiyatları31/12 10: 00 Dış ticaret istatistikleri31/12 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim 31/12 10: 00 Hizmet üretici fiyatları31/12 10: 00 İletişim hizmetleri istatistikleri31/12 10: 00 Dış ticaret dengesi31/12 12: 00 Net dış borç stoku31/12 12: 00 Brüt dış borç stoku31/12 12: 00 Kamu net borç stoku31/12 12: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------11/12 10: 00 Almanya TÜFE, nihai 11/12 16: 30 ABD ÜFE 11/12 16: 30 ABD çekirdek ÜFE 11/12 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi15/12 16: 30 ABD New York Fed imalat endeksi15/12 17: 15 ABD sanayi üretimi 15/12 17: 15 ABD kapasite kullanımı16/12 10: 00 İngiltere TÜFE 16/12 16: 30 ABD perakende satışlar16/12 16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar16/12 22: 00 Fed politika faizi 17/12 13: 00 Euro bölgesi TÜFE17/12 15: 00 BOE politika faizi17/12 16: 30 ABD yeni konut inşaatları17/12 16: 30 ABD inşaat ruhsatları 17/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları17/12 16: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi 18/12 10: 00 İngiltere perakende satışlar 18/12 12: 00 Almanya Ifo endeksi22/12 12: 30 İngiltere GSYH 22/12 16: 30 ABD GSYH nihai 22/12 16: 30 ABD çekirdek GSYH 22/12 18: 00 ABD ikinci el konut satışları23/12 16: 30 ABD kişisel gelirler 23/12 16: 30 ABD kişisel harcamalar 23/12 16: 30 ABD çekirdek PCE 23/12 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi23/12 18: 00 ABD yeni konut satışları 24/12 16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri 24/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 29/12 18: 00 ABD tüketici güven endeksi 30/12 17: 45 ABD Chicago PMI 30/12 18: 00 ABD bekleyen konut satışları
31/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
- Kaynak: DHA
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