TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor

Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti

Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı

Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi