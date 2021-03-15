TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

15.03.2021 08:56
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

-------------------------------------------------------15/03 10: 00 Konut satışları15/03 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları15/03 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri15/03 11: 00 Bütçe dengesi16/03 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu16/03 10: 00 Ücretli çalışan istatistikleri16/03 14:

TÜRKİYE

-----------------------------------------------------------

15/03     10: 00     Konut satışları15/03     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatları15/03     10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri15/03     11: 00     Bütçe dengesi16/03     10: 00     Özel sektörün dış kredi borcu16/03     10: 00     Ücretli çalışan istatistikleri16/03     14: 30     Konut fiyat endeksi17/03     10: 00     Kısa vadeli dış borç istatistikleri18/03     14: 00 TCMB politika faizi22/03     11: 00     Giriş çıkış yapanlar22/03     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku24/03     10: 00     Tüketici güven endeksi26/03     10: 00     Reel kesim güven endeksi26/03     10: 00     Kapasite kullanım oranı31/03     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/03     10: 00     Dış ticaret dengesi31/03     12: 00     Brüt dış borç stoku31/03     12: 00     Net dış borç stoku31/03     12: 00     Kamu net borç stoku31/03     12: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------15/03     15: 30     ABD NY Fed imalat endeksi16/03     13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi16/03     15: 30     ABD perakende satışlar16/03     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar16/03     16: 15     ABD sanayi üretimi16/03     16: 15     ABD kapasite kullanımı17/03     13: 00     Euro bölgesi TÜFE17/03     15: 30     ABD yeni konut inşaatları17/03     15: 30     ABD inşaat ruhsatları17/03     21: 00     Fed politika faizi18/03     15: 00     BoE politika faizi18/03     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları18/03     15: 30 Philadelphia Fed endeksi19/03     06: 00     BOJ politika faizi22/03     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/03     17: 00     ABD yeni konut satışları24/03     10: 00     İngiltere TÜFE24/03     10: 30     Almanya imalat PMI24/03     10: 30     Almanya hizmetler PMI24/03     10: 30     Euro bölgesi imalat PMI24/03     10: 30     Euro bölgesi hizmetler PMI24/03     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri24/03     16: 45     ABD Markit imalat PMI24/04     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI25/03     15: 30     ABD GSYH, nihai25/03     15: 30     ABD çekirdek GSYH25/03     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları26/03     10: 00     İngiltere perakende satışlar26/03     12: 00     Almanya Ifo endeksi26/03     16: 30     ABD kişisel gelirler26/03     16: 30     ABD kişisel harcamalar26/03     16: 30     ABD çekirdek PCE26/03     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03     16: 00     Almanya TÜFE30/03     17: 00     ABD tüketici güven endeksi31/03     10: 55     Almanya işsizlik31/03     12: 00     Euro bölgesi TÜFE31/03     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı31/03     16: 45     ABD Chicago PMI

31/03     17: 00     ABD bekleyen konut satışları


Amerika Birleşik Devletleri, Kredi, Tarım, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu
Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler         
09:11
Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor         
09:00
İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti         
08:39
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var         
07:46
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
05:12
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi         
23:56
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 09:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei