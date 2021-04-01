TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------01/04 10: 00 İSO İmalat PMI01/04 10: 00 İSO Sektörel PMI01/04 12: 00 İTO perakende fiyatlar01/04 11: 00 Dış ticaret dengesi05/04 10: 00 TÜFE, ÜFE06/04 14: 00 Reel efektif döviz kuru07/04 17: 30 Hazine nakit dengesi09/04 10: 00 TCMB beklenti anketi12/04 10: 00 İşsizlik12/04 10: 00 Cari denge13/04 10: 00 Sanayi üretimi15/04 10: 00 Konut satışları15/04 11: 00 Bütçe dengesi15/04 14: 00 TCMB politika faizi20/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi26/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/04 10: 00 Turizm gelirleri29/04 10: 00 Dış ticaret dengesi (nihai)29/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------31/03 10: 55 Almanya işsizlik31/03 12: 00 Euro bölgesi TÜFE31/03 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı31/03 16: 45 ABD Chicago PMI31/03 17: 00 ABD bekleyen konut satışları01/04 09: 00 Almanya perakende satışlar01/04 10: 55 Almanya Markit imalat PMI01/04 11: 00 Euro bölgesi Markit imalat PMI01/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları01/04 16: 45 ABD Markit imalat PMI01/04 17: 00 ABD ISM imalat endeksi02/04 15: 30 ABD tarım dışı istihdam02/04 15: 30 ABD işsizlik02/04 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler05/04 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI05/04 17: 00 ABD fabrika siparişleri05/04 17: 00 ABD ISM hizmetler endeksi06/04 12: 00 Euro bölgesi işsizlik07/04 07: 30 Endonezya politika faizi07/04 10: 55 Almanya hizmetler PMI07/04 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI07/04 17: 30 ABD dış ticaret dengesi08/04 09: 00 Almanya sanayi siparişleri08/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları09/04 09: 00 Almanya sanyi üretimi09/04 15: 30 ABD ÜFE
09/04 15: 30 ABD çekirdek ÜFE
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi