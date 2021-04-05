TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

05.04.2021 09:18
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

-------------------------------------------------------05/04 10: 00 TÜFE, ÜFE06/04 14: 00 Reel efektif döviz kuru07/04 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getirileri07/04 17: 30 Hazine nakit dengesi08/04 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi09/04 10: 00 TCMB Beklenti anketi09/04 10: 00 Dış.

TÜRKİYE

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05/04     10: 00     TÜFE, ÜFE06/04     14: 00     Reel efektif döviz kuru07/04     10: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getirileri07/04     17: 30     Hazine nakit dengesi08/04     10: 00     Dış ticaret beklenti anketi09/04     10: 00     TCMB Beklenti anketi09/04     10: 00     Dış ticaret endeksleri09/04     10: 00     Vergi mükellef sayıları istatistikleri09/04     10: 00     Konaklama istatistikleri09/04     10: 00     Tesis istatistikleri12/04     10: 00     İşsizlik12/04     10: 00     Cari denge12/04     10: 00     İnşaat maliyet endeksi13/04     10: 00     Sanayi üretimi13/04     10: 00     Ciro Endeksleri13/04     10: 00     Perakende satış endeksler14/04     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi14/04     10: 00     Süt ve süt ürünleri üretimi14/04     10: 00     Kümes hayvancılığı üretimi14/04     10: 00     Açık iş idari kayıtları14/04     10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri15/04     10: 00     Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu15/04     10: 00     Konut satış istatistikleri15/04     10: 00     Açık iş istatistikleri15/04     10: 00     Çevresel izin ve lisans istatistikleri15/04     10: 00     Tehlikeli atık ihracatı istatistikleri15/04     10: 00     Ücretli çalışan istatistikleri15/04     11: 00     Bütçe dengesi15/04     14: 00     TCMB politika faizi16/04     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar16/04     10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler16/04     14: 30     Konut fiyat endeksi20/04     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/04     10: 00     Tüketici güven endeksi22/04     10: 00     Hanehalkı yurt içi turizm22/04     14: 30     Finansal hizmetler güven endeksi26/04     10: 00     Kapasite kullanım oranı26/04     10: 00     Reel kesim güven endeksi26/04     10: 00     Sektörel güven endeksleri26/04     10: 00     Yatırım eğilimi istatistikleri28/04     10: 00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/04     10: 00     Hizmet üretici fiyat endeksi30/04     10: 00     Turizm gelirleri30/04     10: 00     Dış ticaret dengesi (nihai)30/04     11: 00     Giriş çıkış yapanlar30/04     10: 00     Elektrik üretim-iletim istatistikleri30/04     10: 00     Katı yakıtlar-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------02/04     15: 30     ABD tarım dışı istihdam02/04     15: 30     ABD işsizlik02/04     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler05/04     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI05/04     17: 00     ABD fabrika siparişleri05/04     17: 00     ABD ISM hizmetler endeksi06/04     12: 00     Euro bölgesi işsizlik07/04     07: 30     Endonezya politika faizi07/04     10: 55     Almanya hizmetler PMI07/04     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI07/04     17: 30     ABD dış ticaret dengesi08/04     09: 00     Almanya sanayi siparişleri08/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları09/04     09: 00     Almanya sanyi üretimi09/04     15: 30     ABD ÜFE09/04     15: 30     ABD çekirdek ÜFE12/04     12: 00     Euro bölgesi perakende satışlar      Şubat13/04     11: 30     İngiltere sanayi üretimi           Şubat13/04     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi         Nisan13/04     15: 30     ABD TÜFE           Mart13/04     15: 30     ABD çekirdek TÜFE           Mart14/04     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi        Şubat15/04     09: 00     Almnaya TÜFE, nihai         Mart15/04     15: 30     ABD NY Fed imalat endeksi          Nisan15/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları        5 Nisan15/04     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi         Nisan15/04     15: 30     ABD perakende satışlar        Mart15/04     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar      Mart15/04     1615     ABD sanayi üretimi          Mart15/04     1615     ABD kapasaite kullanımı          Mart16/04     12: 00     Euro bölgesi TÜFE, nihai           Mart16/04     15: 30     ABD yeni konut inşaatları          Mart16/04     15: 30     ABD inşaat ruhsatları         Mart16/04     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü      Nisan21/04     09: 00     İngiltere TÜFE            Mart22/04     14: 45     ECB politika faizi          Nisan22/04     14: 45     ECB mevduat faizi           Nisan22/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları        12 Nisan22/04     17: 00     ABD ikinci el konut satışları        Mart23/04     09: 00     İngiltere perakende satışlar         Mart23/04     10: 30     Almanya imalat PMI, öncü           Nisan23/04     10: 30     Almanya hizmetler PMI, öncü        Nisan23/04     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI, öncü        Nisan23/04     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü     Nisan23/04     13: 30     Rusya politika faizi        Nisan23/04     16: 45     ABD Markit imalat PMI, öncü        Nisan23/04     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI, öncü       Nisan23/04     17: 00     ABD yeni konut satışları           Mart26/04     11: 00     Almanya Ifo endeksi         Nisan26/04     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri        Mart27/04     17: 00     ADB tüketici güven endeksi         Nisan28/04     21: 00     Fed politika faizi          28 Nisan29/04     10: 55     Almanya işsizlik          Nisan29/04     15: 30     ABD GSYH, öncü            Q129/04     15: 30     ABD çekirdek GSYH, öncü          Q129/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları        19 Nisan29/04     15: 30     Almanya TÜFE, öncü          Nisan29/04     17: 00     ABD bekleyen konut satışları         Mart30/04     09: 00     Almanya GSYH, öncü          Q130/04     12: 00     Euro bölgesi TÜFE, öncü          Nisan30/04     12: 00     Euro bölgesi GSYH, öncü          Q130/04     16: 30     ABD kişisel gelirler        Mart30/04     16: 30     ABD kişisel harcamalar        Mart30/04     16: 30     ABD çekirdek PCE          Mart

30/04     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai     Nisan


Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi


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