TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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05/04 10: 00 TÜFE, ÜFE06/04 14: 00 Reel efektif döviz kuru07/04 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getirileri07/04 17: 30 Hazine nakit dengesi08/04 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi09/04 10: 00 TCMB Beklenti anketi09/04 10: 00 Dış ticaret endeksleri09/04 10: 00 Vergi mükellef sayıları istatistikleri09/04 10: 00 Konaklama istatistikleri09/04 10: 00 Tesis istatistikleri12/04 10: 00 İşsizlik12/04 10: 00 Cari denge12/04 10: 00 İnşaat maliyet endeksi13/04 10: 00 Sanayi üretimi13/04 10: 00 Ciro Endeksleri13/04 10: 00 Perakende satış endeksler14/04 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi14/04 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi14/04 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi14/04 10: 00 Açık iş idari kayıtları14/04 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri15/04 10: 00 Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu15/04 10: 00 Konut satış istatistikleri15/04 10: 00 Açık iş istatistikleri15/04 10: 00 Çevresel izin ve lisans istatistikleri15/04 10: 00 Tehlikeli atık ihracatı istatistikleri15/04 10: 00 Ücretli çalışan istatistikleri15/04 11: 00 Bütçe dengesi15/04 14: 00 TCMB politika faizi16/04 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar16/04 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler16/04 14: 30 Konut fiyat endeksi20/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 10: 00 Hanehalkı yurt içi turizm22/04 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi26/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi26/04 10: 00 Sektörel güven endeksleri26/04 10: 00 Yatırım eğilimi istatistikleri28/04 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/04 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/04 10: 00 Turizm gelirleri30/04 10: 00 Dış ticaret dengesi (nihai)30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar30/04 10: 00 Elektrik üretim-iletim istatistikleri30/04 10: 00 Katı yakıtlar----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------02/04 15: 30 ABD tarım dışı istihdam02/04 15: 30 ABD işsizlik02/04 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler05/04 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI05/04 17: 00 ABD fabrika siparişleri05/04 17: 00 ABD ISM hizmetler endeksi06/04 12: 00 Euro bölgesi işsizlik07/04 07: 30 Endonezya politika faizi07/04 10: 55 Almanya hizmetler PMI07/04 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI07/04 17: 30 ABD dış ticaret dengesi08/04 09: 00 Almanya sanayi siparişleri08/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları09/04 09: 00 Almanya sanyi üretimi09/04 15: 30 ABD ÜFE09/04 15: 30 ABD çekirdek ÜFE12/04 12: 00 Euro bölgesi perakende satışlar Şubat13/04 11: 30 İngiltere sanayi üretimi Şubat13/04 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi Nisan13/04 15: 30 ABD TÜFE Mart13/04 15: 30 ABD çekirdek TÜFE Mart14/04 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi Şubat15/04 09: 00 Almnaya TÜFE, nihai Mart15/04 15: 30 ABD NY Fed imalat endeksi Nisan15/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 5 Nisan15/04 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi Nisan15/04 15: 30 ABD perakende satışlar Mart15/04 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar Mart15/04 1615 ABD sanayi üretimi Mart15/04 1615 ABD kapasaite kullanımı Mart16/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, nihai Mart16/04 15: 30 ABD yeni konut inşaatları Mart16/04 15: 30 ABD inşaat ruhsatları Mart16/04 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü Nisan21/04 09: 00 İngiltere TÜFE Mart22/04 14: 45 ECB politika faizi Nisan22/04 14: 45 ECB mevduat faizi Nisan22/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 12 Nisan22/04 17: 00 ABD ikinci el konut satışları Mart23/04 09: 00 İngiltere perakende satışlar Mart23/04 10: 30 Almanya imalat PMI, öncü Nisan23/04 10: 30 Almanya hizmetler PMI, öncü Nisan23/04 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI, öncü Nisan23/04 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü Nisan23/04 13: 30 Rusya politika faizi Nisan23/04 16: 45 ABD Markit imalat PMI, öncü Nisan23/04 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI, öncü Nisan23/04 17: 00 ABD yeni konut satışları Mart26/04 11: 00 Almanya Ifo endeksi Nisan26/04 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri Mart27/04 17: 00 ADB tüketici güven endeksi Nisan28/04 21: 00 Fed politika faizi 28 Nisan29/04 10: 55 Almanya işsizlik Nisan29/04 15: 30 ABD GSYH, öncü Q129/04 15: 30 ABD çekirdek GSYH, öncü Q129/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 19 Nisan29/04 15: 30 Almanya TÜFE, öncü Nisan29/04 17: 00 ABD bekleyen konut satışları Mart30/04 09: 00 Almanya GSYH, öncü Q130/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü Nisan30/04 12: 00 Euro bölgesi GSYH, öncü Q130/04 16: 30 ABD kişisel gelirler Mart30/04 16: 30 ABD kişisel harcamalar Mart30/04 16: 30 ABD çekirdek PCE Mart

30/04 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai Nisan