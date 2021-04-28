TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

28.04.2021 09:00
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

-------------------------------------------------------28/04 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/04 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/04 10: 00 Turizm gelirleri30/04 10: 00 Dış ticaret dengesi (nihai)30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar30/04.

TÜRKİYE

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28/04     10: 00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/04     10: 00     Hizmet üretici fiyat endeksi30/04     10: 00     Turizm gelirleri30/04     10: 00     Dış ticaret dengesi (nihai)30/04     11: 00     Giriş çıkış yapanlar30/04     10: 00     Elektrik üretim-iletim30/04     10: 00     Katı yakıtlar01/05     12: 00     İTO perakende fiyatlar03/05     10: 00     TÜFE, ÜFE03/05     10: 00     İmalat PMI03/05     11: 00     Dış ticaret dengesi04/05     14: 30     Finans dışının döviz pozisyonu04/05     14: 30     Reel efektif döviz kuru05/05     10: 00 TCMB beklenti anketi06/05     10: 00     İstatistiklerle aile06/05     14: 00     TCMB politika faizi07/05     10: 00     Taşıt-kilometre istatistikleri07/05     10: 00     Finansal yatırım araçları 07/05     10: 00     Dış ticaret endeksleri07/05     11: 00     Tesis istatistikleri07/05     11: 00     Konaklama istatistikleri 07/05     17: 30     Hazine nakit dengesi10/05     10: 00     İşsizlik10/05     10: 00     İnşaat maliyetleri10/05     10: 00     Kamu istihdamı11/05     10: 00     Cari denge11/05     10: 00     Sanayi üretimi11/05     10: 00     Ciro istatistikleri12/05     10: 00     Konut satışları12/05     10: 00     Kümes hayvancılığı12/05     10: 00     Süt ve süt ürünleri17/05     10: 00     Özel sektörün dış borçları17/05     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatları17/05     10: 00     İstatistiklerle gençlik17/05     10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri17/05     10: 00     Açık iş idari kayıtları17/05     10: 00     Ücretli çalışan istatistikleri17/05     11: 00     Bütçe dengesi18/05     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar18/05     10: 00     İşgücü istatistikleri18/05     10: 00     Yapı izin istatistikleri18/05     10: 00     Doğum istatistikleri20/05     10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu20/05     10: 00     Yurt dışı üretici fiyatları20/05     10: 00     Yurt dışı portföy yatırımları20/05     15: 00     İklim istatistikleri20/05     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/05     10: 00     Tüketici güven endeksi21/05     10: 00     Tarımsal girdi fiyatları21/05     10: 00     İşgücü girdi endeksleri21/05     10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler24/05     11: 00     Giriş çıkış yapanlar25/05     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/05     10: 00     Reel kesim güven endeksi25/05     10: 00     Sektörel güven endeksleri26/05     10: 00     Katı yakıtlar27/05     10: 00     Bitkisel üretim 1. tahmini28/05     10: 00     Ekonomik güven endeksi28/05     10: 00     Dış ticaret dengesi28/05     10: 00     Hizmet üretici fiyatları28/05     10: 00     Uluslararası rezervler31/05     10: 00     GSYH31/05     10: 00     Motorlu kara taşıtları31/05     10: 00     Elektrik enerjisi üretim-iletim-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------27/04     17: 00     ADB tüketici güven endeksi28/04     21: 00 Fed politika faizi29/04     10: 55 Almanya işsizlik29/04     15: 30     ABD GSYH29/04     15: 30     ABD çekirdek GSYH29/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları29/04     15: 30     Almanya TÜFE29/04     17: 00     ABD bekleyen konut satışları30/04     09: 00     Almanya GSYH30/04     12: 00     Euro bölgesi TÜFE30/04     12: 00     Euro bölgesi GSYH30/04     16: 30     ABD kişisel gelirler30/04     16: 30     ABD kişisel harcamalar30/04     16: 30     ABD çekirdek PCE30/04     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi03/05     09: 00     Almanya perakende satışlar03/05     10: 55     Almanya imalat PMI03/05     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI03/05     16: 45     ABD Markit imalat PMI03/05     17: 00     ABD ISM imalat endeksi04/05     15: 30     ABD dış ticaret dengesi04/05     17: 00     ABD fabrika siparişleri05/05     10: 55     Almanya hizmetler PMI05/05     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI05/05     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı05/05     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI05/05     17: 00     ABD ISM hizmetler PMI05/05     24: 00 Brezilya politika faizi06/05     09: 00     Almanya sanayi siparişleri06/05     12: 00     Euro bölgesi perakende satışlar06/05     14: 00     BoE politika faizi06/05     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları06/05     15: 30     ABD işgücü maliyeti06/05     15: 30     ABD verimlilik maliyeti07/05     09: 00     Almanya sanayi üretimi07/05     15: 30     ABD tarım dışı istihdam07/05     15: 30     ABD işsizlik07/05     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler11/05     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi12/05     09: 00     Almanya TÜFE12/05     09: 00     İngiltere sanayi üretimi12/05     09: 00     İngiltere GSYH12/05     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi12/05     15: 30     ABD TÜFE12/05     15: 30     ABD çekirdek TÜFE13/05     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları13/05     15: 30     ABD ÜFE13/05     15: 30     ABD çekirdek ÜFE14/05     15: 30     ABD perakende satışlar14/05     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar14/05     1615     ABD sanayi üretimi14/05     1615     ABD kapasite kullanımı14/05     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi17/05     15: 30     ABD New York Fed imalat endeksi18/05     12: 00     İngiltere GDP öncü18/05     15: 30     ABD yeni konut inşaatları18/05     15: 30     ABD inşaat ruhsatları19/05     09: 00     İngiltere TÜFE19/05     12: 00     Euro bölgesi TÜFE20/05     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları20/05     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi20/05     16: 00 Güney Afrika politika faizi21/05     09: 00     İngiltere perakende satışlar21/05     10: 30     Almanya imalat PMI21/05     10: 30     Almanya hizmetler PMI21/05     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI21/05     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI21/05     16: 45     ABD Markit imalat PMI21/05     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI21/05     17: 00     ABD ikinci el konut satışları24/05     09: 00     Almanya GSYH25/05     11: 00     Almanya Ifo endeksi25/05     17: 00     ABD yeni konut satışları27/05     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/05     15: 30     ABD GSYH27/05     15: 30     ABD çekirdek GSYH27/05     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları27/05     17: 00     ABD bekleyen konut satışları28/05     15: 30     ABD kişisel gelirler28/05     15: 30     ABD kişisel harcamalar28/05     15: 30     ABD çekirdek PCE28/05     16: 45     ABD Chicago PMI28/05     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

31/05     15: 00     Almanya TÜFE


Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Turizm, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi


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