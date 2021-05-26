TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor

Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti