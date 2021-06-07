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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

07.06.2021 09:12
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

-------------------------------------------------------07/06 11: 00 Tesis istatistikleri07/06 11: 00 Konaklama İstatistikleri08/06 11: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getirileri08/06 11: 00 Trafik istatistikleri09/06 11: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi09/06 11: 00 Kümes...

TÜRKİYE

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07/06     11: 00     Tesis istatistikleri07/06     11: 00     Konaklama İstatistikleri08/06     11: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getirileri08/06     11: 00     Trafik istatistikleri09/06     11: 00     Süt ve süt ürünleri üretimi09/06     11: 00     Kümes hayvancılığı üretimi10/06     11: 00     İş gücü (İşsizlik)10/06     11: 00     Dış ticaret10/06     11: 00     İnşaat maliyetleri11/06     10: 00 TCMB beklenti anketi11/06     10: 00     Sanayi üretimi11/06     10: 00     Perakende satışlar11/06     10: 00     Ciro endeksleri11/06     10: 00     Üç aylık verimlilik14/06     10: 00     Konut satışları14/06     10: 00     Cari denge14/06     10: 00     Açık iş idari kayıtları14/06     10: 00     Kent içi yol uzunlukları14/06     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatları14/06     10: 00     Kayıtlı işsizler15/06     11: 00     Ücretli çalışanlar15/06     11: 00     Gelir ve yaşam koşulları15/06     11: 00     Bütçe dengesi16/06     10: 00     Sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar17/06     10: 00     Özel sektörün dış kredi borcu17/06     14: 00     TCMB politika faizi18/06     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar18/06     10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler21/06     10: 00     Yurt dışı üretici fiyatları 21/06     10: 00     Tarımsal girdi fiyatları21/06     10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu21/06     10: 00     Yurt içi doğrudan yatırımlar21/06     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/06     10: 00     Tüketici güven endeksi22/06     10: 00     Gelir ve yaşam koşulları22/06     10: 00     Kütüphane istatistikleri23/06     14: 30     Finansal hizmetler güven endeksi24/06     10: 00     Kapasite kullanım oranı24/06     10: 00     Reel kesim güven endeksi24/06     10: 00     Sektörel Güven endeksleri24/06     10: 00     Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri25/06     10: 00     Motorlu kara taşıtları25/06     11: 00     Giriş çıkış yapanlar28/06     10: 00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/06     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/06     10: 00     Dış ticaret dengesi30/06     10: 00     Katı yakıtlar30/06     10: 00     Hizmet üretici fiyatları30/06     10: 00     İyi tarım uygulamaları30/06     10: 00     İletişim hizmetleri30/06     10: 00     Elektrik enerjisi üretim-iletim30/06     10: 00     2020 doğa kaynaklı olaylar30/06     10: 00     Organik tarım30/06     10: 00     Yıllık verimlilik istatistikleri30/06     12: 00     Brüt dış borç stoku30/06     12: 00     Net dış borç stoku30/06     12: 00     Kamu net borç stoku30/06     12: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------07/06     09: 00 Almanya sanayi siparişleri08/06     09: 00     Almanya sanayi üretimi08/06     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi08/06     12: 00     Euro bölgesi GSYH revize08/06     15: 30     ABD dış ticaret dengesi10/06     14: 45     ECB politika faizi10/06     14: 45     ECB mevduat faizi10/06     15: 30     ABD TÜFE10/06     15: 30     ABD çekirdek TÜFE10/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları11/06     09: 00     İngiltere sanayi üretimi11/06     13: 30 Rusya politika faizi11/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi14/06     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi15/06     09: 00     Almanya TÜFE15/06     15: 30     ABD TÜFE15/06     15: 30     ABD çekirdek TÜFE15/06     15: 30     ABD NY Fed imalat endeksi15/06     15: 30     ABD perakende satışlar15/06     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar15/06     16: 15     ABD sanayi üretimi15/06     16: 15     ABD kapasite kullanımı16/06     09: 00     İngiltere TÜFE16/06     15: 30     ABD yeni konut inşaatları16/06     15: 30     ABD inşaat ruhsatları16/06     21: 00     Fed politika faizi17/06     12: 00     Euro bölgesi TÜFE17/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları17/06     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi18/06     09: 00     İngiltere perakende satışlar22/06     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/06     10: 30     Almanya imalat PMI23/06     10: 30     Almanya hizmetler PMI23/06     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/06     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/06     16: 45     ABD Markit imalat PMI23/06     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI23/06     17: 00     ABD yeni konut satışları24/06     11: 00     Almanya Ifo endeksi24/06     14: 00     BoE politika faizi24/06     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri24/06     15: 30     ABD GSYH24/06     15: 30     ABD çekirdek GSYH24/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları25/06     15: 30     ABD kişisel gelirler25/06     15: 30     ABD kişisel harcamalar25/06     15: 30     ABD çekirdek PCE25/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06     15: 00     Almanya TÜFE29/06     17: 00     ABD tüketici güven endeksi30/06     09: 00     İngiltere GSYH30/06     10: 55     Almnya işsizlik30/06     12: 00     Euro bölgesi TÜFE30/06     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı30/06     16: 45 Chicago PMI

30/06     17: 00     ABD bekleyen konut satışları


Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici fiyat endeksi, Almanya, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi


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