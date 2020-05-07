Türkiye ve Filistin belediyeleri pandemiyle ilgili tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
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Türkiye ve Filistin belediyeleri pandemiyle ilgili tecrübelerini paylaştı

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Filistin Yerel Yönetimler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Türkiye ve Filistin belediyeleri pandemiyle ilgili tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Filistin Yerel Yönetimler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Filistin Yerel Yönetimler Birliği ve Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid katıldı.

Şahin, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin pandemi sürecini diğer ülkelere göre daha az zararla atlattığını belirtti.

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara işaret eden Şahin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulusal bir mücadele yapıldı. Pandemi ilan edilmeden Bilim Kurulu oluşturularak çok hızlı kararlar alınmaya başlandı. Alınan kararların en önemli uygulayıcısı belediyeler oldu. En büyük gücümüz, merkezi ve yerel yönetimler arasında başarılı koordinasyondu. Pandemi sürecindeki en büyük diğer gücümüz sağlıkta dönüşümü tamamlamamızdı." ifadelerini kullandı.

"Destek vermeye hazırız"

Şahin,TBB üyesi birçok belediyenin Filistin'deki belediyelerle kardeş şehir ilişkisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu belediyeler üzerinden neler yapabileceğimizi ve belediyeleri nasıl kuvvetlendirebileceğimizi konuşabiliriz. Hem eğitim hem araç desteği hem sosyal yardımlar konusunda bize düşen ne varsa imkan ve fırsatlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız."

Filistin belediyelerinin talebiyle uzaktan eğitim sistemi desteği, katı atık aracı ve sosyal desteklerin sağlanması için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını bildiren Şahin, "TBB her zaman olduğu gibi Filistin halkının ve belediyelerinin yanındadır. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. İyi günde kötü günde bir ve beraber olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye teşekkür

Musa Hadid de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden yerel yönetimlerin de olumsuz etkilendiğini, dünyanın bir parçası olarak bundan izole olmanın mümkün olmadığını belirtti.

Filistin belediyelerinin bu süreçteki icraatlarını ve İsrail'in baskılarıyla nasıl mücadele ettiklerini anlatan Hadid, şunları ifade etti:

"Üzerimize düşen yükümlülükleri en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Krizleri geçebilmemiz için mutlaka uzun vadeli planları yapmamız lazım. Filistin'de dünyadan farklı olarak iki pandemi yaşanıyor. Kovid-19'un yanında aynı zamanda işgalci gücün pandemisiyle de mücadele ediyoruz. Bu işgalci güç, yerel ve ulusal anlamda halkımızın üzerine gelmekte. Filistin halkı olarak diğer planları yerle bir ederek ayakta duracağız."

Hadid, Türkiye'nin Filistin davasında her zaman kendilerine destek olduğunu, bu süreçte de sağlık ekipmanları gönderdiğini belirterek teşekkür etti.

Türkiye Bankalar Birliği, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:48 Kaynak: AA


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