Türkiye ve Filistin omuz omuza! - Son Dakika

Türkiye ve Filistin omuz omuza!

11.05.2021 12:40

İsrail'in Kudus'e yaptığı insanlık dışı saldırılar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar, İsrail'in işgali altındaki Filistinlilere yönelik zulmüne tepki göstermek için konvoy eşliğinde sokaklara döküldü. Sivil toplum örgütlerinin de katıldığı eylemlerde kimi zaman basın bildirileri yapılırken, kimi zaman vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Kudüslü Müslümanlara karşı sergilenen saldırgan tutum ülkemizde de büyük tepki çekmeye devam ediyor.

İNSANLIK DIŞI SALDIRILARA TEPKİ

Dün gece birçok ilimizde sokağa dökülen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi.

İşte dün geceden görüntüler;

Sosyal medya üzerinden sözleşip bir araya gelen Merzifon halkı, maskesini takıp, aracını aldı ve konvoya katıldı. 1000'den fazla aracın oluşturduğu konvoy, Lise Caddesi'nde bir araya geldi. Saat 21.30'da harekete geçen konvoy, Taşdan Sönmez Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni geçti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Ankara'da İSE Memur-Sen İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclis bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

''HER MÜSLÜMAN BİR KOVA SU DÖKSE İSRAİL'İ SEL ALIR''

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını düzenledikleri konvoy ile protesto etti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü
Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ve STK temsilcileri, araçları ile konvoy yaparak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kornalar eşliğinde geldi.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

İSTANBUL'DA KONSOLOSLUK ÖNÜNDE TOPLANILDI

İstanbul'da da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi İstanbul'da vatandaşlar, İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı protesto etti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Erzincan'da belediye önünde bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLI DALGALANDI

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi. Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla basın açıklaması ve araç konvoyuyla Müslümanlara yapılan saldırıları kınadı.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Ağrı'da toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla yüzlerce araçlık konvoy düzenlendi.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü
Türkiye ve Filistin omuz omuza!

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Filistin omuz omuza! - Son Dakika


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