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TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI - Son Dakika

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

28.09.2021 14:13

TİCARET Bakanı Mehmet Muş,Türkiye ve Fransa arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İş birliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester'in katıldığı toplantıyla imzalandı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş,

Türkiye ve Fransa arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İş birliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester'in katıldığı toplantıyla imzalandı. Bakan Muş, Türkiye- Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin, "JETCO mekanizmasını özel sektör firmalarımızın etkin katılımlarıyla tüm ekonomik ilişkilerimizi derinlemesine ele aldığımız ve ticari ilişkilerimizin önündeki engelleri ve sorunları aştığımız son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ediyoruz. " dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye - Fransa 6'ıncı Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) toplantısı imza törenine katıldı. Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester'in de katıldığı toplantıda Türkiye'nin, Fransa ile ilişkilerini uzun vadeli gördüklerini kaydeden Bakan Muş," 6'ıncı dönem JETCO protokolü ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı yatırımlara, üçüncü ülkelerle iş birliğine, sürdürülebilir tedarik zincirlerini ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatında, enerji, tarım, ulaştırma, çevre ve şehircilik kalanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece yapıcı müzakerenin ve mutabakatın yansımasıdır" dedi. Muş, Türkiye ve Fransa arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İş birliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptının da imzalandığını duyurdu.

Bakan Muş, "Türkiye ve Fransa arasındaki JETCO mekanizması ülkemizin ilk ortak ekonomik ve ticaret komitesi olması sebebiyle bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemiz ve Fransa arasındaki JETCO mekanizmasını özel sektör firmalarımızın etkin katılımlarıyla tüm ekonomik ilişkilerimizi derinlemesine ele aldığımız ve ticari ilişkilerimizin önündeki engelleri ve sorunları aştığımız son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ediyoruz. Bu sebeple söz konusu mekanizmanın toplantısını düzenli olarak gerçekleştirmesine büyük önem veriyoruz. Biraz önce imzalamış olduğumuz 6'ıncı dönem JETCO protokolü ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı yatırımlara, üçüncü ülkelerle iş birliğine, sürdürülebilir tedarik zincirlerini ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatında, enerji, tarım, ulaştırma, çevre ve şehircilik kalanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece yapıcı müzakerelerin ve mutabakatın yansımasıdır." dedi.

"2021 YILININ İLK 68 AYINDA TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 38 ARTTI"

Türkiye ile Fransa arasındaki somut ve önemli iş birliği alanlarından birinin de yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi olduğunu dile getiren Muş, 2020 yılında Türkiye-Fransa ikili ticaret hacmi 14,2 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Aynı yıl Fransa ihracatımız 7,2 milyar dolar, Fransa ithalatımız ise 7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk 8 ayında ise ticaret hacmimiz yüzde 38 artışla 11,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bir diğer önemli başlık karşılıklı yatırımlardır. İki ülke arasında tarım, teknoloji, makina, sanayi, savunma sanayi, finans, ulaştırma, yenilebilir enerji, çevre, turizm, sağlık ve alt yapı gibi birçok alanda iş birliği ve karşılıklı yatırımlar için önemli fırsatlar olduğunu değerlendiriyoruz. Yakın geçmişte serbest bölgeler yapılanmamızda yepyeni bir sayfa açtık. Çağın gereklerine uyarak teknoloji alanında yatırım ve artı değeri ön plana çıkaran iktisat serbest bölgeleri aracılığı ile ülkemizde teknoloji alanında yapılacak projeler için çok cazip fırsatlar sunuyoruz. Bu noktada Fransız firmalara bu fırsatları kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Toplantı öncesinde sayın bakan ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda gündem, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem ve gümrük birliğinin modernizasyonu süreçleriydi. Öte yandan iklim değişikliği ve bu sorunla küresel ölçekte mücadele amacıyla imzalanmış olan Paris İklim Anlaşması'nın 2021 yılı Ekim ayı itibariyle onaylanmak üzere meclisimizin gündemine getirileceği hususunu sayın bakan ile paylaştım. AB komisyonu tarafından 2019 yılı sonrasında ilan edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Fransa ile ilişkilerimiz ve bu konuda gümrük birlik üyesi ve aday ülke olarak AB finansal kaynaklarına erişimimizi Fransa'dan destek talebimizi sayın bakana ilettik. Fransa ile iş yapan firmalarımızın vize almakta yaşanan zaman zaman yaşadıkları sorunları da ve lojistik sektöründe özellikle transit geçitleri taşımacılarımızın yaşadığı sorunları ilettim" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Mehmet Muş, Türkiye, Yatırım, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 6. DÖNEM JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI - Son Dakika
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