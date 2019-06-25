Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'de neden çekişiyor?
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Türkiye ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'de neden çekişiyor?

53 dakika önce

Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalaarına başlayacağını açıklaması ile Akdeniz'de ve Kıbrıs meselesi özelinde tartışmalar yeniden alevlendi. Peki bölgedeki bu çekişmenin gerisinde hangi sebepler yatıyor ve tarafların elinde hangi kozlar var?

Türkiye ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'de neden çekişiyor?, System.String[]
Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağını açıklaması ile Akdeniz'de ve Kıbrıs meselesi özelinde tartışmalar yeniden alevlendi. Peki bölgedeki bu çekişmenin gerisinde hangi sebepler yatıyor?

Geçtiğimi perşembe günü Türkiye'nin Kıbrıs adası yakınlarına sondaj için bir gemi göndermesiyle yeniden fitili ateşlenen tartışmada cuma günü Avrupa Birliği (AB) Devlet Liderleri Zrivesi'nde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptığı açıklamalarla AB'nin pozisyonunu net şekilde ifade etmiş ve birliğin Kıbrıslı Rumların arkasında duracağını belirtmişti. Juncker konuşmasında Türkiye'nin Akdeniz'de Kıbrıs sularında sondaj çalışması yapma kararını "kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:23 
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