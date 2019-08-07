Son Dakika Haberleri: "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak ülkeler"
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"Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak ülkeler"

35 dakika önce

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, siyasi ve politik olarak Türkiye ile Gürcistan arasında sorun olmadığını belirterek, "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak ülkeler.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, siyasi ve politik olarak Türkiye ile Gürcistan arasında sorun olmadığını belirterek, "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak ülkeler." dedi.
Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneğini ziyaret eden Büyükelçi Janjgava, dernek üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.
Janjgava, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın fındık için işbirliği yaptığını vurgulayarak, " Ordu'da dün üç ülkenin bakanının katılımıyla fındığa ilişkin zirve yapılmasından dolayı mutluyum. Bakanlar fındık için bir araya geldi, üçlü iş birliği başladı." diye konuştu.
Yaklaşık dokuz ay önce göreve başladığını anımsatan Janjgava, şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim evimiz, sizin eviniz. Sorunlarınız var biliyorum. Özellikle çifte vatandaşlık ve Gürcü kanalları ile ilgili sorunlar var. Siyasi ve politik olarak iki ülke arasında sorun yok. Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak ülkeler. Bizim için kökeni Gürcü olan Türk vatandaşları çok önemli ama ilk önce Türk vatandaşlığı, sonra köken. Biz öyle kabul ediyoruz."
Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Harun Tavlı ise ziyareti dolayısıyla Büyükelçi Janjgava'ya teşekkür etti.
Janjgava, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı da ziyaret etti.
Gürcistan, Türkiye, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:29 Kaynak: AA
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