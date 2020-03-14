Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu... - Son Dakika

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Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu...
6 saat önce
Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi