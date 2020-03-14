Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu... - Son Dakika

Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu...

6 saat önce

Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.

Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu..., System.String[]

Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. - ANKARA

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:18 Kaynak: İHA
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