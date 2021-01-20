Türkiye ve Hollanda "Gesi Bağları" türküsüyle bir araya geldi - Son Dakika

Yarkın Duo ile Blue Sands topluluğunun seslendirdiği "Gesi Bağları" türküsü, dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle buluştu.

Anadolu ezgilerini caz müziğine uyarlamalarıyla tanınan Baturay ve Nağme Yarkın, Hollandalı müzisyen Esther Van Hees ve Reindert Kragt'den oluşan Blue Sands topluluğunun hazırladığı eserin prodüktörlüğünü, ülkelerarası kültür elçiliği misyonunu üstlenen Selin Çelik üstlendi.

Selin Çelik Müzik Prodüksiyondan yapılan açıklamaya göre, ???????Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen projede, genç besteci ve müzisyen Baturay Yarkın eserde piyanosuyla yer alarak, aranjmanını gerçekleştirdi. Nağme Yarkın da kemençesiyle, Reindert Kragt bas gitarıyla ve Esther Van Hees ise sesiyle eserde yer aldı.

Amsterdam'da yaşayan Türk arkadaşının yardımıyla türkünün seslerini prova eden Esther Van Hees, açıklamada, türkünün taşıdığı özlemi hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her notada can yakan o özlemi hissediyor gibiydim. Anlatıcı sanki bunu daha çok kişi duysun istiyor gibi. İçinde tutarsa artık bu özlemi taşıyamayacak. Ne kadar çok insan duyarsa acısı o kadar hafifleyecekmiş gibi. Şimdi Anadolunuzun bu güzel türküsünü Hollanda'ya da taşımış oluyoruz. Özlemi hafifletmeye biraz daha yardımcı olacakmışız gibi hissediyorum. Bizim de özlem dolu eserlerimiz var. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Siz güzel türkünüzü bizimle paylaşıyorsunuz, demek ki güzellikler katlanarak artacak."

Baturay Yarkın da türkünün yeniden yorumlanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Pandemi süreci dinleyicilerden ve sahneden uzak kalmak açısından kuşkusuz biz müzisyenler içinde zorlu bir süreçti. Fakat bu sırada daha fazla yeni kayıt imkanı bulduk. Gesi Bağları da bu noktada bizim için önemliydi. Gesi Bağları Barış Manço, Selda Bağcan gibi önemli sanatçılarımızın sesinden hafızalarımızda var. Ben de modern bir armonik yaklaşım ve enstrümantasyonu göz önünde tutarak parçayı yeniden düzenlemek istedim. Enstrümanlara baktığımız zaman caz müziğinde kullanılan piyano ve gitarı görüyoruz. Buna ek olarak Türk müziğinde sıklıkla kullanılan İstanbul kemençesini göz önünde tutarak eseri yeniden düzenlemek istedim. Yarkın Duo olarak Hollanda'dan Blue Sands ile çalışmaktan mutluluk duyduk. 'Anadolu'nun Renkleri Projesi' kapsamında mayıs ayında Hollanda'da sahne alacaktık, fakat ertelendi. Uzaktan da olsa Hollanda ile bir araya gelmek mutluluk verici. Gesi Bağları kaydı fiziksel olmasa da online kültürel bir aktivite olarak umarız başlangıç olur."

Projenin prodüktörlüğünü gerçekleştiren Selin Çelik ise projenin hikayesine dair şunları anlattı:

"Müzisyenlerimiz bundan bir yıl önce farklı kültürdeki müzisyenlerle aynı sahnede bir araya gelerek dinleyicileriyle yüz yüze buluşabiliyordu. Örneğin daha önce ülkemizin değerli sanatçılarını İspanya, İsrail ve Yunanistan'daki sanatçılarla buluşturma imkanına sahip oldum. Farklı kültürden sanatçıların aynı sahnede buluşması hem onları hem de dinleyiciyi besliyor, kültürel yakınlaşmayı sağlıyor, uluslararası bağları kuvvetlendiriyor. Müziğin kültür taşıyıcısı olarak en güçlü sanat dalı olduğuna inanıyorum. Pandemi sebebiyle bir yıldır aynı sahne üzerinden müzikal buluşmaları gerçekleştiremiyorduk. Fakat Bu sene teknolojinin imkanlarıyla İstanbul ve Amsterdam'daki farklı stüdyolarda kayıtları gerçekleştirip çalışmayı tamamladık. Ben parçayı dinlerken sanatçılarımızın dinleyicileriyle bir araya geldikleri konserlere özlemlerini de hissedebiliyorum."

"Gesi Bağları" eseri, bugün itibarıyla Selin Celik Music Prodictions başlıklı YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarından yayınlandıktan sonra tüm dijital platformlardan dinlenebilecek.