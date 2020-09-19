Türkiye ve İngiliz boks milli takımları, tuz mağarasında antrenman yaptı - Son Dakika

Türkiye ve İngiliz boks milli takımları, tuz mağarasında antrenman yaptı

Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ve İngiliz boks milli takımları, tuz mağarasında antrenman yaptı, System.String[]

Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlar, 5 bin yıldır faaliyette olan Hititlerden kalma 'Yer Altı Tuz Şehri'nde antrenman yaptı.

Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara hız kesmeden devam eden milli boksörler, yerin 150 metre altında antrenman yaptı. Antrenman öncesi tuz mağarasını gezen milli sporcular, tuzdan yapılmış heykeller ve hayvan fosillerini hayranlıkla inceledi. Antrenman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, her iki milli takımın da çok iyi ve iddialı olduğunu söyledi. Kocakaya, iki takımın da kamptan memnun olduğunu belirterek, "İngiliz milli takımıyla beraber kamp yapıyoruz. İki takım da olimpiyatlara hazırlanıyor. Ben izlemeye geldiğimde beni sevindiren şey hem kendi sporcularımız hem de İngiliz sporcular çok memnunlar burada kamp yapmaktan. Kampı biz 1 günde Çankırı'ya aldık. Akşam saat 23.00'den sonra kampı Çankırı'da yapmaya karar verdik. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de sabaha 2 ringi hazır hale getirdi. İngilizlere karşı zor durumda kalabilirdik; ama sağ olsun Çankırı 1 günde bu işi yaparak iki tarafı da memnun olarak devam ediyoruz" dedi.

Tuz mağarasına hayran kaldığını ifade eden Kocakaya, "Tuz mağarasında antrenman yapan sporcunun aerobik yapısını artırabilirsek uzun vadede Çankırı'mızı sporcuların kamp yaptıkları bir merkez haline getirebiliriz. Bu bütün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye ile birlikte hep beraber yapmamız gereken bir çalışma. Şu an için boks milli takımı kampa burada devam edecek" diye konuştu.

İngiltere Boks Milli Takım Başantrenörü Lee Pullen de tuz mağarasında antrenman yapmanın farklı bir duydu olduğunu aktararak, "Şahsen böyle bir boş günümüzde gelip tarihi bir yeri görmek gayet ilginçti. Birçok sporcumuz 'burada kamp yapmak isterdik' dedi. İlginç bir deneme olurdu. Bizim İngiltere'deki kampımızda bir oksijen çadırımız var. Orada antrenman yapıyoruz. Aynı mıdır bilmiyorum ama burası daha farklı" şeklinde konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye ve İngiliz boks milli takımları, tuz mağarasında antrenman yaptı - Son Dakika Spor

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