Türkiye ve İngiltere Arasında Afet Risk Azaltma ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Birleşik Krallık, Dışişleri Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) arasında "afet risk azaltma ve insani yardım" alanında mutabakat zaptının imzalanması dolayısıyla, AFAD Başkanlığında program düzenlendi. Mutabakat Zaptı, AFAD Başkan V. Sn. Hamza Taşdelen ile Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından sorumlu Bakan Sn. Wendy Morton arasında imzalandı.

AFAD Başkan V. Hamza Taşdelen konuşmasında, Birleşik Krallık ile Türkiye'nin tarih boyunca yakın ilişkiler içinde olduğunu, bugün de dünyada önemi giderek artan ve sınırları aşan afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında iş birliği yaptıklarını belirtti.

Dünyada insani krizlerin boyutu ve yardıma muhtaç insan sayısının sürekli artış gösterdiğine dikkat çeken Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, dünya genelinde 235 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Yani dünyada her 70 kişiden biri acil insani yardıma muhtaç yaşıyor. 2020 yılında ulaşılamamış ihtiyaç sahibi kişilerin oranı yüzde 30 olarak gerçekleşti. Afganistan'da 39 milyonluk nüfusun 18 milyonu, Suriye'de 17 milyonluk nüfusun 13 milyonu, Somali'de 12 milyonluk nüfusun 6 milyonu, Yemen'de ise 29 milyonluk nüfusun 24, 3 milyonu yardıma muhtaç durumda. Bu ülkelerdeki kronikleşen insani krizlerin etkilerinin azaltılması için uluslararası gayret ve iş birliklerin artırılmasına ihtiyaç var. "

Taşdelen, AFAD'ın "Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü" olarak, afetlerin önlenmesi, zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

AFAD'ın kuruluşuyla risk odaklı bütünleşik afet yönetiminin uygulanmaya başlandığını belirten Taşdelen, afet risklerini azaltmak için enerji ve zamanlarının önemli bir kısmını afet öncesi planlama, hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Taşdelen, AFAD'ın çalışma alanının yalnızca deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğa kaynaklı afetlerle sınırlı olmadığını, farklı coğrafyalarda yaşanan çatışma ve zulümlerin tetiklediği insani krizler ve göçlerin de yoğun gayret gösterdiği alanlar arasında yer aldığını vurguladı.

"AFAD, sadece son 11 yılda 5 kıtada 67 ülkede insani yardım, arama kurtarma, tahliye ve transfer operasyonları yürüttü. Ayrıca diğer ülkelerin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek için eğitim ve desteklerde bulundu. " diye konuşan Taşdelen, her yıl Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü tarafından yayımlanan Küresel İnsani Yardım raporlarında, Türkiye'nin pek çok kez hem milli gelirine oranla hem de hacim olarak en çok insani yardım yapan ülke ilan edildiğini kaydetti.

Taşdelen, imzalanan mutabakat zaptının afet risk azaltma ve insani yardım konularında iş birliği, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını mümkün kılacak şekilde ortak seminer, eğitim ve konferansların organize edilmesini, afet risk azaltma ve insani yardım alanında karşılıklı bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımının yanı sıra uzman değişimi konularını kapsayacağını kaydetti.

"Bir dünya lideri"

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton ise AFAD'ın hem doğal afet risklerinin azaltılması hem de insani acil durum müdahalelerinin yapılması konularında üstlenmiş olduğu eş güdüm rolleri ile kabiliyetlerinden çok etkilendiğini söyledi.

Morton, "AFAD, kesinlikle afetlere müdahalede ve acil durumlarda insani yardım götürülmesinde bir dünya lideri. " dedi.

Daha yakın iş birliği ve ortak çalışmadan her iki tarafın da kazanacağı çok şey olacağını belirten Morton, mutabakat zaptını imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Taşdelen ve Morton, mutabakat zaptını imzaladı.

Programın sonunda Taşdelen, Morton'a afet ve acil durum çantası hediye etti.