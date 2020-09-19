Türkiye ve İngiltere Boks Milli Takımı yerin 150 metre altında antrenman yaptı - Son Dakika

Türkiye ve İngiltere Boks Milli Takımı yerin 150 metre altında antrenman yaptı

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına Çankırı'da hazırlanan Türkiye ve İngiltere Boks Milli Takımı, tuz mağarasını ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına Çankırı'da hazırlanan Türkiye ve İngiltere Boks Milli Takımı, tuz mağarasını ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.

Yaklaşık 5 bin yıldır tuz çıkartılan mağarayı gezen sporcular, antrenörleri eşliğinde "gölge boksu" gerçekleştirdi.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, gazetecilere, Türk Boks Milli Takımı'nın İngiliz Milli Takımıyla kamp yaptığını hatırlattı.

İki takımın da olimpiyatlara hazırlandığını belirten Kocakaya, "Çok iddialı iki takım var. Ben bugün izlemeye geldiğimde beni sevindiren şey hem kendi sporcularımız hem de İngiliz sporcularımız çok memnunlar." dedi.

Tuz mağarasındaki antrenmanların sporculara yönelik etkilerinin bilimsel açıdan çalışıldığını aktaran Kocakaya, "Bütün amacımız da bu aslında. Buradaki antrenmanları yaptığımızda sporcunun aerobik yapısını artırabilirsek uzun vadede Çankırı'mızı sporcuların kamp yaptıkları bir merkez haline getirebiliriz." diye konuştu.

İngiltere Boks Milli Takımı Başantrenörü Lee Pullen de tuz mağarasının ilginç bir yer olduğunu ifade etti.

Sporcularından bir çoğunun mağara içerisinde kamp yapmak istediğini belirten Pullen, "İlginç bir deneme olurdu. Bizim İngiltere'deki kampımızda bir oksijen çadırımız var. Orada antrenman yapıyoruz. Aynısı gibi midir onu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İngiltere Boks Milli Takımı yerin 150 metre altında antrenman yaptı

İngiltere, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye ve İngiltere Boks Milli Takımı yerin 150 metre altında antrenman yaptı - Son Dakika Spor

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