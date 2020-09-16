SPOR Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi - Son Dakika

SPOR Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi

SPOR Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdiRamazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- TÜRKİYE ve ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampa girdi.

SPOR Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- TÜRKİYE ve ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampa girdi. Her iki ülkeden 16'şar sporcu olmak üzere toplamda 45 kişi 26 Eylül tarihine kadar Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürecek.

Çankırı Atatürk Stadı'nda ilk antrenmanlarını gerçekleştiren İngiltere Boks Milli Takım Baş Antrenörü Lee Pullen, Türkiye'de ve Çankırı'da olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Baş Antrenör Pullen, "Olimpiyatlara hazırlanmak için Türkiye'yi seçtik. Buraya Türk boksörlerle ortak kamp yapmak için geldik. Türkler çok saygıdeğer insanlar. Daha önceden İngiltere'de kamp yaptık. Takım çok iyiydi. Misafirperver olduğu ve çok iyi bir takım olduğu için gelmek istedik. Çok güzel bir sürpriz oldu. Burasını çok beğendik. Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Herkes bize çok yakınlık gösterdi. Organizasyon ve her şey mükemmel. Türk Milli takımıyla olimpiyatlardan önce İngiltere'de de antrenman yapacağız." dedi.

'DÜNYANIN GÖZÜ BURADA'

Yıldız Bayan Boks Milli Takım Baş Antrenörü ve Kamp Müdürü Ahmet Çınar ise Çankırı'da büyük bir organizasyon yapıldığını ve dünyanın gözünün burada olduğunu söyledi. Çınar, "Olimpiyatlara hazırlanacak 2 önemli ülkü Çankırı'da kamptalar. 26 Eylül'e kadar Çankırı'da misafir edeceğimiz İngiltere ve Türk Milli takımımız burada hazırlık antrenmanları yapacaklar. Günde 2-3 antrenman yapacaklar. Bunun sonunda ikili müsabaka yapmayı planlıyorlar. İngiltere ve Türkiye müsabakaları planlıyorlar. Çankırı olarak imkanları seferber ettik. Ülkeler arasında son derece önemli bir kamp. Hem Türkiye'de hem İngiltere'de olimpiyat madalyasına yakın sporcular şu an Çankırı'da. Onun için bizler de o anlamda Çankırı'da olmasından ayrıca mutluyuz. Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç başata olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

SPOR Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi

İngiltere, Çankırı, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti
Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız         
00:29
Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi         
23:35
Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı         
23:05
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek         
22:38
Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti         
22:10
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 00:58:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei