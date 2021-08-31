Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

- Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
BÜKREŞ - Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16, CN-235, E7-T AWACS ve KC-135R tipi askeri uçaklar ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter tipi savaş uçakları Romanya semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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