Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları ortak kampta - Son Dakika

Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları ortak kampta

Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde ortak kampta bir araya geldi.

Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları ortak kampta, System.String[]

Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde ortak kampta bir araya geldi. Kamp çalışmalarına Türkiye'den 8 erkek, 5 kadın, İngiltere'den ise 9 erkek, 8 kadın katılıyor.

Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları 10 günlük dostluk kampında bir araya geldi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Sirene Golf Otel'de gerçekleştirilen kampa İngiltere ve Türkiye erkek ve kadın tekvando milli takımları katıldı. İngiltere milli takımından gelen teklik üzerine yapılan ortak kamp çalışmalarına Türkiye milli takımından 8 erkek 5 kadın, İngiliz milli takımında ise 9 erkek 8 kadın katılıyor.

ALİ ŞAHİN: "İKİLİ GÜZEL ÇALIŞMA ORTAMI İÇİNDEYİZ"İngiltere Milli Takımı ile birlikte kamp yaptıkları otelde çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Uzun bir pandemi döneminden sonra dünya sporu çok farklı bir sıkıntıya girdi. Olimpiyatlar ertelendi önümüzdeki yıla. Milli takımlar çeşitli çalışmalar geliştirmeye çalıştı. Biz de bu arada İngiltere'den kamp teklifi aldık. Hem uzun süren maratonu atmak hem de ikili çalışmalardan daha iyi faydalanmak için İngiltere Milli Takımı'nın Türkiye'ye gelmesini istedik. Burada ikili güzel çalışma ortamı içindeyiz. 2 ekip de dünyanın en iyi ekiplerinden. Bu sıkıntılı dönemde birbirine antrenman vererek çok iyi faydalanacaklarını, sportif açıdan güzel bir başarıya sebep olacağına inanıyorum" dedi."KAMPIMIZ 10 GÜN SÜRECEK"Bu tür çalışmaları farklı ülkelerle de yapmak için çalışacaklarını anlatan Ali Şahin, "Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz özellikle 2021'deki Avrupa Şampiyonası ve dünya şampiyonası gözüküyor. Olimpiyatlar da var 3 tane çok önemli turnuva gözüküyor. Mutlaka müsabakalarını yapamayan branşların da bu tür faaliyetlerine başlayacaklarına inanıyorum. Bu kamp çalışmaların başlangıcı olarak gözüküyor. Kampımız 10 gün sürecek. Özellikle Antalya'da olmak ve bu güzellikleri sporculara göstermek spor turizmine de faydalı olmak bizi mutlu ediyor. Pandemi dolayısı ile İngiltere, 'İster İngiltere'ye gelin ister Türkiye'ye gelelim' teklifine 'Antalya'da yapalım' diye cevap verdik. Ülkemiz her konuda daha müsait. Tesislerimiz canlansın. Bu pandeminin şekline göre biz de tedbir alacağız. Hedefimiz sağlıklı olmak ve sağlıklı spor yapmak" diye konuştu.GARY HALL: "TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI MANCHESTER ŞEHRİNE DAVET ETMEK İSTİYORUZ"İngiltere Milli Takımlar Performans Direktörü Gary Hall de şöyle konuştu: "Türkiye uzun yıllar dünya üzerinde iyi bir takım. Yıllardır çok iyi dereceler alıyor. Bizim için bir fırsat olacağını bilerek bunu değerlendirmek istedik. Bu dönemde zor olacağını biliyorduk. Ama Türkler bizim davetimize olumlu cevap verdi. Biz da aynı şekilde Türk Milli Takımı'nı Manchester şehrine davet etmek istiyoruz. Karşılıklı hem maç hem antrenman yapmak istiyoruz. Covid-19 ilk çıktığında biz de tüm sporcularımızı evlerine gönderdik. Daha sonra rahatlamayla güvenli bir şekilde İngiliz hükümetinin bilgisi doğrultusunda testler yapılarak Türkiye'ye gelmemize izin verdiler. Her şey çok güzel."

Türk ve İngiliz milli takımlarının ortak kampı 10 gün sürecek.

İngiltere, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları ortak kampta - Son Dakika Spor

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