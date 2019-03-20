Türkiye ve İran'dan Pkk/pjak'a Ortak Operasyon
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran
İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre iki mevkidaş telefon görüşmesinde, Türkiye
ve İran'ın güvenliğini bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran'ın terörist bölgede gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı.
Ayrıca eş zamanlı ve koordineli operasyon ile ilgili Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyetinin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:04 Kaynak: DHA
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!