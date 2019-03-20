Son Dakika Haberleri: Türkiye ve İran'dan PKK'ya Ortak Operasyon

Türkiye ve İran'dan PKK'ya Ortak Operasyon

55 dakika önce

Türkiye ile İran arasında terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.

Türkiye ve İran'dan PKK'ya Ortak Operasyon, System.String[]
Türkiye ile İran arasında terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyonla ilgili telefonda görüştü. İki mevkidaş, görüşmede Türkiye ve İran'ın güvenliğini bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran'ın terörist bölgede gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca eş zamanlı ve koordineli operasyonla ilgili Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai'nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

(Yağmur Yıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

PKK, Türkiye, İran, Güncel
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