Türkiye ve İran'dan PKK'ya Ortak Operasyon
55 dakika önce
Türkiye ile İran arasında terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.
Türkiye
ile İran
arasında terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyonla ilgili telefonda görüştü. İki mevkidaş, görüşmede Türkiye ve İran'ın güvenliğini bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran'ın terörist bölgede gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca eş zamanlı ve koordineli operasyonla ilgili Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai'nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
(Yağmur Yıldız/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:16 Kaynak: İHA
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!