Türkiye ve İran heyetleri Ağrı'da sınır güvenliğini ele aldı - Son Dakika
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Türkiye ve İran heyetleri Ağrı'da sınır güvenliğini ele aldı

09.03.2022 17:03
Türkiye ve İran heyetleri Ağrı'da sınır güvenliğini ele aldı

Ağrı'da, Vali Osman Varol ile İran'dan Maku Fermandarı Nader Kazemi'nin başkanlığında, 92. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı'da, Vali Osman Varol ile İran'dan Maku Fermandarı Nader Kazemi'nin başkanlığında, 92. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda iki ülke sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü.

Vali Varol, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Değerli heyet üyelerine ve dostumuz, kardeşimiz, komşumuz olan İran İslam Cumhuriyeti Devleti ile serhat şehirler Maku ve Çaldıran halklarına en içten duygularla selamlarımı iletiyorum. Gerçekleştirmekte olduğumuz 92. Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nın iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilere, bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın asayiş, huzur ve refahına olumlu katkılar sağlamasını, ülkelerimize yönelik terör faaliyeti yürüten bölücü örgüt unsurlarıyla en iyi şekilde mücadele için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum."

Toplantıya, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Çaldıran Fermandarı Muhammed Rıza Abdullah Nejad, İran'ın Erzurum Başkonsolosu Seccah Sultanzadeh, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Ağrı İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Günal, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Ağrı İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş ile İranlı mevkidaşlarının katıldığı kaydedildi.

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Togo Cumhuriyeti, Osman Varol, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve İran heyetleri Ağrı'da sınır güvenliğini ele aldı - Son Dakika


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