Türkiye ve İspanya'dan kadın girişimciliğinde iş birliği adımı - Son Dakika

Türkiye ve İspanya'dan kadın girişimciliğinde iş birliği adımı

Türkiye-İspanya Birinci Dönem Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon (JETCO) toplantısı kapsamında iki ülkenin kadın girişimcileri telekonferans yöntemiyle görüştü.

Türkiye ve İspanya'dan kadın girişimciliğinde iş birliği adımı, System.String[]

Türkiye- İspanya Birinci Dönem Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon (JETCO) toplantısı kapsamında iki ülkenin kadın girişimcileri telekonferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz'da Bakan Ruhsar Pekcan ile İspanya Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto Illera eş başkanlığında Türkiye-İspanya 1'inci Dönem JETCO toplantısı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda "Türkiye-İspanya Kadın Girişimciliği Diyaloğu: Kadının Ticaret Yoluyla Güçlendirilmesi, Ülke Deneyimleri" toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Türkiye'den Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kadın girişimciler kurulları, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Komitesinden temsilciler katıldı. İspanyol kadın girişimcileri temsilen ise toplantıda, İspanya Uluslararası İşveren ve Sanayi Konfederasyonu, İspanya Ticaret ve Yatırım Kurumu, İspanya İşkadınları ve Profesyonelleri Federasyonu, İhracatçı Kadın Organizasyonu ve İspanya Kadın Direktörler, Yöneticiler, Profesyoneller ve Girişimciler Federasyonu yöneticileri yer aldı.

Kadının ekonomik olarak güçlenmesinin önemi vurgulandı

Toplantıda, kadınların ekonomik olarak güçlenmesinde ticaretin hayati önem taşıdığı ve bu anlamda Buenos Aires Kadın ve Ticaret Deklarasyonu'nun uluslararası ticarette önemli bir dönüm noktasını temsil ettiği vurgulandı.

Deklarasyonun imzacı ülkelerinden Türkiye ve İspanya'nın bu alandaki çalışmalara ivme kazandırmak için yapabileceklerinin ele alındığı toplantıda, iki tarafın yürüttüğü çalışmalara ilişkin karşılıklı bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı sağlandı.

Söz konusu görüşme, iki ülke arasında kadın girişimciliği alanında gerçekleştirilecek iş birliğinin ilk adımı olarak kabul edilirken, her iki taraf katılımcılarınca kadın girişimciliği alanında yapılabilecek iş birliğinin faydalı sonuçlarının olacağı değerlendirildi.

Türkiye, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve İspanya'dan kadın girişimciliğinde iş birliği adımı - Son Dakika
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