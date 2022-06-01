Türkiye ve İspanya, Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde siyasi istişarelerde bulundu - Son Dakika
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Türkiye ve İspanya, Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde siyasi istişarelerde bulundu

01.06.2022 20:23
Türkiye ve İspanya, Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde siyasi istişarelerde bulundu

Türkiye ve İspanya, Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde ikili siyasi istişarelerde bulundu.

Türkiye ve İspanya, Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde ikili siyasi istişarelerde bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, ikili siyasi istişareler kapsamında İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı bünyesindeki AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile görüştü.

Basına kapalı toplantıyla ilgili AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 17 Kasım 2021'de Ankara'da yapılan Türkiye-İspanya Hükümetler Arası Zirve'de iki ülke ilişkileri için tanımlanan "kapsamlı ortaklık" tüm boyutlarıyla ele alındı.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'de 14-16 Haziran tarihlerinde iki ülke arasında yapılması öngörülen İş Forumu'nun öneminin de altı çizilerek 2022 yılı için hedeflenen 20 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaşıldığı, ilk 4 ayda bir önceki aynı döneme oranla yüzde 16'lık bir artış olduğu belirtildi.

Türkiye ve İspanya arasında son dönemde hız kazanan üst düzey temasların devamı olan ziyareti sırasında Kaymakcı, aynı zamanda İspanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Enstitüsünde (INCIPE) düzenlenen " Rusya'nın Ukrayna Saldırısı kapsamında Türkiye-AB ilişkileri" konulu çevrim içi konferansa da katıldı.

Kaymakcı ayrıca İspanya'daki bazı basın kuruluşlarına da özel mülakat verdi.

Madrid'de Lizbon'a geçecek Kaymakcı, yarın da Portekiz Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye-Portekiz siyasi istişareler toplantısına katılacak.

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Kaynak: AA

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