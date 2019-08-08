Türkiye ve İsviçre'den blockchain işbirliği

Kurucuları Türk olan İsviçreli eğitim ve danışmanlık firması BitBrain Academy ve Türkiye
'nin en yaygın ortak ofis alanlarından Workinton arasındaki yeni işbirliğiyle iki şirket, Türkiye'de blockchain (blokzincir) odağında eğitimler vermeye ve projeler geliştirmeye başlayacak.
Workinton Levent 199'da 6 Ağustos'ta düzenlenen "Bitcoin ve Blokzincir Hayatımızı Nasıl Değiştiriyor" etkinliğine farklı alan ve sektörlerden konuşmacılar katılırken, Türkiye'de blokzincir teknolojisi alanında özel sektörde yeni işbirlikleri yapıldı.
Etkinlik Workinton'dan Recep İlkbahar ve BitBrain kurucularından Cihan Kükmen'in işbirliğiyle ilgili verdikleri detaylarla başladı. Kükmen, BitBrain'in İsviçre'de Crypto Valley'nin eğitim komitesine liderlik yaptığından ve dünya standartlarında sertifikasyon alınmasını sağlayan eğitimlerde öncü olduğundan bahsederek, işbirliği ile hedeflerinin Türkiye'deki nitelikli geliştiricilerin sayısını artırarak hem ülkeye daha fazla blokzincir projesi çekmek, hem de yeni iş modellerinin gelişmesini sağlamak olduğunu söyledi. PTT
Teknoloji CDO'su Onur Baran
Çağlar'ın şirket olarak teknolojiye nasıl yaklaştıklarına değindiği ve Solak & Partners'den Elçin Karatay
'ın kural ve düzenlemelerle ilgili bilgiler verdiği etkinlik, BitBrain kurucularından Bora Altuncevahir'in şirketlerin teknoloji yaklaşım ve seçimine nereden başlamaları gerektiği ile ilgili bilgiler içeren sunumuyla devam etti. Altuncevahir, şirketlerin önünde 55 adet yeni teknoloji yaklaşımı bulunduğuna ve seçim yapmada tasarım odaklı düşünmenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
TechSign'dan Deniz Özgür'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde de MenaPay CEO
'su Çağla Gül Şenkardeş Türkiye ve MENA'daki fırsatlardan söz ederken, BitBrain kurucularından Gökhan Altınok da blokzincir teknolojisinin en temel halini ve İsviçre'deki yaklaşımları anlattı. (Fotoğraflı)