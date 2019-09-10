Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği
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Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği

1 saat önce

Türkiye-Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda'ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği, System.String[]

Türkiye- Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda'ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

Türk Hava Yolları, Japonya, Türkiye, Tokyo, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:45 
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