Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği
1 saat önce
Türkiye-Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda'ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.
Türkiye- Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda'ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:45
Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi! Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak