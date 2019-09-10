Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği

Türkiye- Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda'ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

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