'Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip'

Ticaret Bakanı Pekcan, "Küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

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