Son Dakika Haberleri: 'Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip'
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'Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip'

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum.

'Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip', System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:43 
, dost, ticaret bakanı, Ekonomi
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