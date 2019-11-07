Türkiye ve Katar 'kapsamlı stratejik ortaklığa' gitmek için hazırlanıyor

Türkiye ve Katar son yıllarda geliştirdikleri yakın işbirliği kapsamında "kapsamlı stratejik ortaklığa" gitmek için hazırlanıyor.



Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da iki ülke yetkileri arasında düzenlenen yüksek stratejik komite toplantısında bu yönde bir karar alındığını açıkladı.