Türkiye ve Katar 'kapsamlı stratejik ortaklığa' gitmek için hazırlanıyor
6 saat önce
Türkiye ve Katar’ın son yıllarda geliştirdikleri işbirliği kapsamında “kapsamlı stratejik ortaklığa” gitmek için hazırlanıyor.
Türkiye ve Katar son yıllarda geliştirdikleri yakın işbirliği kapsamında "kapsamlı stratejik ortaklığa" gitmek için hazırlanıyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da iki ülke yetkileri arasında düzenlenen yüksek stratejik komite toplantısında bu yönde bir karar alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:58
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