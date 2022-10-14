Son dakika haberleri... Türkiye ve Kazakistan'dan uydu iş birliği - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Türkiye ve Kazakistan'dan uydu iş birliği

14.10.2022 12:52

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kazakistan'ın uydu test merkezlerini ziyaret ettiklerini ve bir mutabakat zaptının imzalandığını belirterek, "Uydu üretimi, geliştirilmesi ve fırlatma konularında iş birliği yapmak üzere, iki ülkede geliştirilecek veya üretilecek...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kazakistan'ın uydu test merkezlerini ziyaret ettiklerini ve bir mutabakat zaptının imzalandığını belirterek, "Uydu üretimi, geliştirilmesi ve fırlatma konularında iş birliği yapmak üzere, iki ülkede geliştirilecek veya üretilecek uyduların beraber yapılması ile ilgili olarak Kazakistan'da yapılacak Kazaksat-3 uydusu özelinde de hızlı bir iş birliğine gidiyor olacağız." dedi.

İsmail Demir, Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören öncesinde basın açıklamasında bulunan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği Kazakistan ziyaretinden belirli görüşmeler yapmış olarak geldiklerini, özellikle savunma sanayisi konularında belirli girişimlerin olduğunu söyledi.

Kara araçları, insansız hava araçları, silah kuleleri konularında ve aynı zamanda uydu ve uzay konularında da belirli temaslarının olduğunu aktaran Demir, "Orada, Dijital Gelişim, İnovasyon, Uzay Havacılık Teknoloji Bakanlığıyla beraber onların uydu test merkezlerini ziyaret ettik ve bir mutabakat zaptı imzaladık. Uydu üretimi, geliştirilmesi ve fırlatma konularında iş birliği yapmak üzere, iki ülkede geliştirilecek veya üretilecek uyduların beraber yapılması ile ilgili olarak Kazakistan'da yapılacak Kazaksat-3 uydusu özelinde de hızlı bir iş birliğine gidiyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birlikleri ve tesisler kurmakla ilgili muhtelif gelişmeler olacak"

İsmail Demir, ASELSAN'ın Kazakistan'da bir ortaklığı olduğunu ve çeşitli yapılanmaların devamının talep edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ANKA siparişleri vardı, 3 tane ANKA şu an teslimatı bekliyor. Yine ANKA ile ilgili 30 adet sipariş üzerine bir üretim tesisi kurulması konusu da şu anda görüşülüyor. Teknoloji içeren ve o ülkede belirli faaliyetlerinin başlatıldığı veya ürün alımı taleplerinin olduğu konularda gerek ortak şirketler oluşturma, gerek üretim hattı kurma, gerekse doğrudan satış, hem araştırma anlamında hem de üretim anlamında iş birlikleri ve tesisler kurmakla ilgili muhtelif gelişmeler olacak.

Bütün dost ve kardeş ülkelere, üretim yapma, gereğinde tesis kurma ve belirli alanlarda ortak ürünler çıkartma konusunda açık tekliflerde bulunuyoruz. Zaten ürünlerimizi gayet iyi biliyorlar. Çeşitli safhalarda testlerini yapmış oluyorlar veya şirketlerimizi ziyaret ediyorlar. Orada belirli bir bilgi birikimine sahip olduktan sonra büyük ilgi oluşmaya başlıyor. Bu ilgi de yavaş yavaş netice vermeye başlıyor."

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Kaynak: AA

İsmail Demir, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türkiye ve Kazakistan'dan uydu iş birliği - Son Dakika

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