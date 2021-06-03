Üye Girişi
Türkiye ve KKTC arasında İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

Türkiye ve KKTC arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

03.06.2021 20:07
Türkiye ve KKTC arasında İşbirliği Protokolü imzalandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye hükümetleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik TC-KKTC İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye hükümetleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik TC-KKTC İşbirliği Protokolü imzalandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Muş, başkent Lefkoşa'da bulunan Merit Otel'de, KKTC ile Türkiye hükümetleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik TC-KKTC İşbirliği Protokolü'nü Türkiye hükümeti adına imzaladı. KKTC hükümeti adına ise Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı protokole imza koydu. İmza töreninde ekonomik örgüt ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iki ülkenin teknik heyetleri de yer aldı. İmza töreni sonrasında yuvarlak masa toplantısına geçildi.

"AMACIMIZ, KKTC'NİN SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMASININ ÖNÜNÜ AÇMAK"

İmza töreni öncesinde konuşan Ticaret Bakanı Muş, KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik ve kültür bağlarının, ticari ve ekonomik ilişkilere yansıması konusunda var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Muş, amaçlarının KKTC'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının önünü açmak olduğunu kaydetti. Kıbrıs sorununun bütün olumsuzluklarının yalnızca Kıbrıs Türkü'nün omuzlarına yüklenmesinin adalet ve hakkaniyete uygun olmadığını vurgulayan Muş, bu adaletsizliğin el birliğiyle aşılacağından şüphe duymadığını belirtti.

"ÜLKEMİZ, KKTC'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIDIR"

Türkiye'nin, 84 milyon nüfusu, coğrafi konumu ve büyük ölçekli iş pazarıyla birçok uluslararası firmanın bölgesel üssü konumundaki TC'nin, KKTC'nin dünyaya açılan kapısı niteliğinde olduğunu dile getiren Muş, bu koşullarda önemli bir kalkınma hamlesinin başlatılacağından şüphe duymadığını ifade etti.

Kalkınma hamlesinde karar alıcılar kadar, iş insanlarına da büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çeken Muş, bu kapsamda iş insanlarıyla bir araya gelmenin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Muş, iş insanlarının sorunlarını ve önerilerini dinlemeyi, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri birlikte gözden geçirmeyi, neler yapılabileceğini tartışmayı planladıklarını kaydetti.

"TC-KKTC 11. ORTAK KOMİTE TOPLANTISI'NI BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Muş, TC-KKTC 11. Ortak Komite Toplantısı'nı başarıyla tamamladıklarını dile getirerek, toplantıda KKTC'nin ticari ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak konuların ele alındığını aktardı. Muş, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler de dahil olmak üzere 29 farklı faaliyeti bir eylem çatısı altında topladıklarını söyledi.

Muş, eylem planında, gümrük altyapısının iyileştirilmesinden, AB mevzuatıyla uyumlu ürün güvenliği sisteminin oluşturulmasına, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleden, fuar katılımlarının desteklenmesine kadar birçok farklı işbirliği alanı bulunduğunu söyledi. Eylem planında iki ülke iş dünyasını daha fazla bir araya getirecek ve KKTC firmalarının ihracat potansiyelini artıracak eylemlerin olduğundan bahseden Muş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ihracat eylem planının hazırlanması, sivil toplum örgütlerinin ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde daha etkin bir rol üstlenmesi, fuar katılımlarının desteklenmesi, dijital platformlara KKTC firmalarının entegre edilmesi, yurtdışındaki ticaret sahiplerinin KKTC'deki firmalara hizmet sunması, ticaret alanında işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı ve bunlarda mutabık kaldık."

"TİCARET İLİŞKİLERİNE YENİ BİR DİNAMİZM KAZANDIRACAK"

Ticaret ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracağına inandığı eylem planının hayata geçirilmesini Başbakan Yardımcısı Arıklı ile işbirliği içinde yakından takip edeceklerini dile getiren Muş, KKTC halkının refahının artırılması için ticaret ve yatırım ortaklarının öneminin bilincinde olduklarını belirtti. Bakan Muş bu kapsamda, KKTC'nin uluslararası fuarlar ve çeşitli platformlarda daha etkin bir şekilde tanıtımına desteklerinin sürdürdüklerinin altını çizerek, altyapı ve üstyapı projelerinden, turizm ve eğitime kadar birçok konuda KKTC'nin hep yanında yer aldıklarını ve yer almaya da devam edeceklerini vurguladı. Toplantının sahada bulunan iş insanlarının fikirlerini öğrenme açısından önemli olduğunu dile getiren Bakan Muş, "Somut önerilerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin" dedi.

"YAPILABİLECEK NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

KKTC'nin kendi ayakları üzerinde daha güçlü bir şekilde durabilmesi için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Muş, toplantıyı, iki ülke iş insanlarının ekonomik ve ticari işbirliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan ortak girişimlerden birisi olarak gördüklerini söyledi. Muş, toplantının sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"KKTC'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ise bugün uzun zamandır üzerinde çalıştıkları birçok konunun meyvesini almak üzere toplandıklarını belirterek, TC ve KKTC'de bu konuda çalışan herkese teşekkürlerini sundu. Bugün altına imza koyulan eylem planının KKTC'nin kaderini değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Arıklı, planın üzerinde bir buçuk yıldır çalışıldığını belirterek, son 3 aydır ciddi mesai harcanarak, bugün bu noktaya gelinmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

"BU ANLAŞMA KKTC İÇİN UMUT DEMEKTİR"

"Bu anlaşma KKTC için umut demektir" vurgusu yapan Arıklı, 1974 sonrasında kurgulanan ekonomik yapının, KKTC'nin hizmet sektörlerinin öncülüğünde yapılandırıldığını ancak beklenen ekonomik büyüme ve gelişmenin sürdürebilir bir yapıda olmadığını belirtti.

Zaman zaman çıkış yapan bazı sektörler olsa da genel olarak sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulamadığına dikkat çeken Erhan Arıklı, KKTC'nin küçük bir ada olduğunu ve ada ülkelerinde kapalı ekonomi olamayacağını vurguladı. KKTC'nin kıt doğal kaynakları nedeniyle ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü diğer ülkelerden karşıladığına işaret eden Arıklı, "Ucuz ve kaliteli üretim için en önemli unsur yine ucuz ve kaliteli girdi sağlanmasıdır" dedi.

Ülkedeki mevcut korumacı dış ticaret rejiminin içerde oligopol ve monopolleşmeye fırsat verdiğini ve çarpık bir ekonomik düzen oluşturduğunu ifade eden Arıklı, "Bu düzen birkaç kişiyi zengin etmekte ama devletin ve toplumun zayıf ve fakir kalmasına neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Modern ekonomilerin genel kuralıdır. İthal ithalat politikası ile ihracat odaklı büyüme olmaz" vurgusu yapan Arıklı, KKTC'nin mevcut ithal ithalat politikası ile kalkınması, büyümesi ve rekabet gücünün artması, fiyat istikrarının, ekonomik ve ticaret istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"KKTC'NİN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMALIYIZ"

KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, sürekli, istikrarlı büyüme ve kalkınması için uluslararası rekabet gücü kazanması gerektiğini vurgulayan Arıklı, "KKTC'nin ihracatını artırmak istiyorsak, öncelikle uluslararası rekabet gücünü artırmalıyız. Uluslararası rekabet gücünün artırılması için üretim, dağıtım ve pazarlama gibi tüm diğer zincirlerde de rekabet üstünlüğü sağlamak zorundayız" dedi.

KKTC'nin küçük bir ada ülkesi olduğu için ölçek ekonomisinden kaynaklanan yüksek maliyetler söz konusu olduğunu dile getiren Arıklı, artan dış ve iç taleplerle birlikte üretimin artacağını, ölçek ekonomisinden kaynaklanan maliyetlerin aşağıya çekileceğini kaydetti. Arıklı, maliyetlerin düşmesiyle firmaların rekabet gücünün de artacağını ve daha çok mal ve hizmet ihracatında artış olacağını bildirdi.

"KKTC'DE ÜRETİLEN MALLARIN PAZARLANMASININ ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ"

Bu anlaşmayla, KKTC'de üretilen malların TC ve 3'üncü ülkelere satılmasının, pazarlanmasının önünü açmak istediklerini söyleyen Arıklı, bundan sonra atılacak adımların KKTC ekonomisi ve Kıbrıs Türk halkının beklentileri doğrusunda atılacağını ve KKTC'nin kendi ayakları üzerinde duran iki devletli politikaya uygun bir devlet politikası oluşturulacağını ifade etti. Arıklı, KKTC'ye her türlü desteği veren Ticaret Bakanı Muş ve teknik heyetine, Anavatan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından imzalar atılırken, ekonomik örgüt başkanları ve iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısına geçildi.

Söz konusu protokol, Türkiye ve KKTC arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki faaliyetlerin iyileştirilmesi, ticaret, serbest bölge, sanayi, gümrük, sağlık, insan kaynaklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere birçok faaliyeti kapsıyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Türkiye ve KKTC arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Türkiye, Kıbrıs, Türk, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ve KKTC arasında İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika


Son Dakika

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti         
20:26
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz         
18:28
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek         
18:14
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 20:50:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ve KKTC arasında İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement