Son Dakika Haberleri: Türkiye ve KKTC arasında tarım alanında iş birliği protokolü

Türkiye ve KKTC arasında tarım alanında iş birliği protokolü

25 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre, sera, damla sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak ve iş birliğinin devamını artıracak bir protokole imza koyduk." dedi.

Türkiye ve KKTC arasında tarım alanında iş birliği protokolü, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre, sera, damla sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak ve iş birliğinin devamını artıracak bir protokole imza koyduk." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:18 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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